İsrail kabinesinde Gazze kavgası! Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı birbirine girdi

İsrail basınına sızan bilgilere göre Gazze'deki Filistinlileri güneye sürme planı yüzünden kabinede büyük kavga çıktı. Soykırımcı başbakan Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir’in toplantıda sert biçimde tartıştığı, ortamın gerildiği aktarıldı.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri güneye sürgün etme planı yüzünden Başbakan Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kabine toplantısında sert şekilde karşı karşıya geldiğini yazdı. Kapalı kapılar ardındaki kavga basına sızdı.

"İNANAMIYORUM" DİYEREK KARŞI ÇIKTI

The Times of Israel'in haberine göre, perşembe gecesi yapılan İsrail kabine toplantısında tansiyon yükseldi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'nin kuzeyinin kuşatılması ve Filistinlilerin zorla güneye göç ettirilmesi planına sert çıktı.

Zamir'in, kabine üyelerine "Böyle bir plana inanamıyorum" dediği aktarıldı.

AŞIRI SAĞCI BAKANLARDAN SERT SUÇLAMA

Kapalı toplantıya dair detaylar Kan 12 ve Ynet tarafından sızdırıldı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Zamir'i emirleri uygulamamakla suçladı.

Buna karşılık Zamir, "Sürekli Gazze'de çıkmaz olduğunu söylüyorsunuz. Orada bir çıkmaz yok. Ne görev verdiyseniz onu yapıyoruz. Askerlerin savaşta öldüğünü hatırlatmaya gerek yok" diye cevap verdi.

NETANYAHU: TAHLİYE PLANI HAZIRLAYIN

Netanyahu'nun ise Gazze'deki Filistinlilerin geniş çaplı bir tahliye planıyla güneye gönderilmesi gerektiğini savunduğu bildirildi.

Netanyahu'nun Zamir'e bağırarak "Bir tahliye planı hazırlayın. Washington'dan döndüğümde bunu görmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

Smotrich ise Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinden kuşatma ile devrileceğini iddia etti.

"2 MİLYON İNSANI KİM YÖNETECEK?"

Genelkurmay Başkanı Zamir, bu plana karşılık Netanyahu'ya sert sorular yöneltti:

"Gazze'de askeri bir hükümet mi istiyorsunuz? 2 milyon insanı kim yönetecek?"

Zamir, tahliye planının bir kontrol kaybına dönüşebileceği uyarısını da yaptı:

"Aç ve öfkeli olan bu insanları kontrol etmek kontrol kaybına yol açar. Bu kayıp İsrail ordusuna karşı direniş doğurur."

NETANYAHU'DAN ÇARPICI SÖZLER: HAMAS'I GERİDE BIRAKMAM

Netanyahu ise toplantıda Hamas'a karşı sert bir tutum sergiledi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail devleti… Askeri bir hükümet istemiyorum. Geniş bir sivil alana gönderilmesini istiyorum. Hamas'ı geride bırakmaya istekli değilim."

İddiaya göre Netanyahu, planın alternatifi olarak Gazze Şeridi'nin tamamının ele geçirilmesinin rehinelerin ölümü anlamına geleceğini, buna ne hazır ne de istekli olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Temmuz Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşmesi planlanıyor.