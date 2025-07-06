İsrail’de 'ordu başarısız oldu' itirafı kabineyi karıştırdı! Netanyahu bakanları zor zapt etti

İsrail güvenlik kabinesinde tansiyon yükseldi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'deki operasyonlar için "Ordu başarısız oldu" itirafı toplantıda kriz çıkardı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i hedef alarak İsrail ordusunun Gazze'deki insani yardım konusunda "büyük bir başarısızlık" yaşadığını söyledi.

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"KABİNE TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, dün akşamki güvenlik kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Zamir ile bakanlar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Smotrich'in "İsrail ordusu başarısız oldu" sözlerine karşılık Zamir'in "Siz İsrail ordusuna karşısınız" dediği aktarıldı. Smotrich'in Zamir'i "yalan makinesi testine tabi tutmayı" önerdiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise araya girerek "İkinizde uygunsuz konuşuyorsunuz, sakin olun" dediği kaydedildi.

"GAZZE'YE YARDIM TARTIŞMASI KABİNEDE BÖLÜNMEYE NEDEN OLDU"

Toplantıda Smotrich ve diğer aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine karşı çıktığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Gazze'ye insani yardım sağlamadan savaşmak imkansız" cevabını verdi. Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise Gazze'de askeri yönetim kurulmasını önerdi. Bazı kabine üyelerinin "gönüllü göç" adı altında etnik temizliği savunduğu ifade edildi.

"NETANYAHU'DAN REFAH'TA SÖZDE 'İNSANİ YARDIM ŞEHRİ' TALİMATI"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes anlaşması sağlansa bile güneydeki Refah kentinde sözde "insani yardım şehri" kurulması talimatı verdiği bildirildi.

Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze'nin güneyine sürgün edilmesi gerektiğini savunduğu, burada büyük çadır kampları kurularak halk ile Hamas arasındaki bağlantının koparılabileceğini ileri sürdüğü aktarıldı.

"ATEŞKES MÜZAKERELERİNDE REFAH TARTIŞMASI"

Öte yandan, Gazze'de yeni bir ateşkes anlaşması için yürütülen müzakerelerin karmaşık ilerlediği belirtildi.

KAN'ın haberine göre, İsrailli kaynaklar Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den çekilme şekline ilişkin taleplerinin Tel Aviv açısından sorunlu olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, İsrail'in Philadelphi Koridoru ile Refah ve Han Yunus'u ayıran Morag koridorlarından çekilmeyerek Refah'ı kontrol altında tutmakta ısrarcı olduğunu, Hamas'ın ise buna karşı çıktığını ifade etti.

"ABD VE ARAP ÜLKELERİ ARABULUCULUK YAPIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Gazze'de 60 günlük bir ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladığı hatırlatıldı.

Trump, Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını belirtmişti.

Hamas ise İsrail ile ateşkes ve esir takası teklifine "olumlu cevabını" arabuluculara ilettiğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişiklikleri kabul edilemez bulduğunu açıklamıştı.