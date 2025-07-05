Netanyahu’yu zor günler bekliyor! Avrupa Birliği İsrail’i kıskaca aldı: 5 maddelik yaptırım planı yolda

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği katliamlar devam ederken, Avrupa Birliği İsrail’i kıskaca aldı. Ticari anlaşmaların askıya alınması ve silah ambargosu dahil 5 maddelik yaptırım planı masaya geliyor.

Avrupa Birliği (AB), Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e karşı ticari kısıtlamalar, yaptırımlar ve silah ambargosunu da içeren beş maddelik yaptırım paketini önümüzdeki hafta sunmaya hazırlanıyor.

AB'DEN RESMİ BELGE: İNSAN HAKLARI İHLALİ BULGULARI VAR

Euractiv’in haberine göre, AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas, önümüzdeki Çarşamba günü bloğun büyükelçilerine Gazze'deki tutumu nedeniyle İsrail'e karşı alınabilecek beş muhtemel tedbiri içeren seçenekler belgesini sunacak.

AB iç incelemesinde, İsrail ile imzalanan ticaret anlaşmasının insan hakları taahhütlerine "aykırı hareket edildiğine dair göstergeler" bulunduğu tespit edildi. Bu inceleme, AB'nin İsrail'in Gazze'deki sivil acıları hafifletmesi için baskı kurma aracı olarak görülüyor.

TİCARİ ANLAŞMANIN ASKIYA ALINMASI VE SİLAH AMBARGOSU GÜNDEMDE

Belgede öne çıkan seçenekler şunlar: İsrail ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının tamamen ya da kısmen askıya alınması, İsrailli bakanlar, askeri personel ve radikal yerleşimcilere yönelik hedefli yaptırımlar, ticari kısıtlamalar, silah ambargosu ve iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinin dondurulması gibi önlemler yer alıyor. Yetkililer, bu tedbirlerin daha önce gündeme getirildiğini ancak ilk kez resmi ve yazılı bir belge haline getirileceğini belirtildi.

15 TEMMUZ KRİTİK TARİH

AB dışişleri bakanları, yaz tatilinden önceki son toplantı olan 15 Temmuz’da Brüksel'de bu seçenekler belgesini masaya yatıracak. Aynı gün İsrail'e, Gazze'deki insani durumu iyileştirdiğini göstermesi için verilen gayri resmi süre de dolmuş olacak.

İsrail ise AB’nin bulgularını “çirkin” ve “metodolojik eksikliklerle dolu” diye eleştirdi.

Kaja Kallas geçen ay yaptığı açıklamada “İlk hedef sahadaki davranışları değiştirmek. Eğer durum düzelmezse daha ileri tedbirleri tartışabiliriz” dedi.

DERİN BÖLÜNMELER YAPTIRIM İHTİMALİNİ ZAYIFLATIYOR

AB ülkeleri arasında bu konuda büyük bir fikir birliği yok. Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkelerin İsrail’e karşı sert önlemlere sıcak bakmadığı biliniyor.

AB’nin ortaklık anlaşmasının tamamen askıya alınması ya da dış politika hükümlerinin dondurulması için üye ülkelerin oybirliği gerekiyor. Bu şart nedeniyle ciddi ekonomik yaptırımların uygulanması pek muhtemel görünmüyor.

AB Komisyonu’nun da kapsamlı ekonomik tedbirlere mesafeli olduğu ileri sürüldü.

SİLAH AMBARGOSU ZOR, HEDEFLİ YAPTIRIMLAR DAHA GERÇEKÇİ

Özellikle Almanya’nın İsrail’e en büyük Avrupa silah tedarikçisi olması nedeniyle silah ambargosuna sıcak bakmayacağı ifade edildi.

AB diplomatları, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç’in uyguladığı gibi bireylere yönelik hedefli yaptırımların siyasi olarak en uygulanabilir seçenek olduğunu vurguladı.