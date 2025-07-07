İsrail son 3 ayda 6 yeni üsle Suriye’yi karıştırdı! Binlerce sivil yerinden edildi

Baas rejiminin devrilmesinin ilk aylarından itibaren Suriye’ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Golan Tepeleri’nin ötesine geçerek anlaşmaya göre tarafsız olması gereken tampon bölgede üs kurmaya başladı.

İsrail ordusu, 1974’te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde son 3 ayda 6 yeni askeri üs inşa etti.

Kurulan üslerin çoğu stratejik tepelere ve ana yolların kesişim noktalarına yakın konumda. Özellikle Kuneytra kırsalındaki üsler, çevredeki köylerdeki hareketliliği doğrudan izleyebilecek şekilde yapılandırıldı.

10 ÜS SAYISINA ULAŞTI

İsrail, önceki yıllarda Kuneytra’ya bağlı Cibata Haşab, Kırs Nakıl, Kahtanya köyleri ile tampon bölge dışındaki Kavdene köyünde üsler inşa etmişti.

Son 3 ayda ise Dera’da Şecere, Maerye ve Abidin; Kuneytra’da Tlul Humr, Hamidiyye ve Mantara Barajı köylerinde yeni üsler kurarak toplam üs sayısını 10’a çıkardı.

"Tlul Humr köyündeki üs, başkent Şam'a 40 kilometre mesafede bulunarak İsrail’in Suriye’deki en yakın üssü konumunda."

SİVİL HALK YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusunun Hamidiyye köyünde kurduğu üs nedeniyle yaklaşık 6 bin kişi güvenlik endişesiyle köylerini terk etti.

Köy sakini Muhammed Ali, AA'ya yaptığı açıklamada:

"Sadece şahsi eşyalarımızı alarak çıktık. Gece geldiler, kimse suçlarına tanıklık etmesin diye. Kuneytra halkı olarak hem Esed'in hem İsrail'in terörüne maruz kaldık."

"BİZ SADECE ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Kuneytra ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Fehid, İsrail'in kazdığı hendekler nedeniyle köylülerin yaklaşık 2 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

"İsrail köyde kalan halka sadece bir iki kez yardım dağıttı. İnsanlar ihtiyaç içinde. Biz sadece yaşamak, çocuklarımızı büyütmek istiyoruz." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM NEREDE?"

Han Ernebe köyünden Basel Osman, yüzlerce yıllık geçmişi olan ormanların İsrail ordusu tarafından kesilip yok edildiğini vurgulayarak:

"Uluslararası toplum nerede? Evleri yıkılan siviller için dünya nerede? Burada hayat durdu, imar ve turizm tamamen felç oldu." ifadelerini kullandı.

"TARIM ARAZİLERİNE EL KOYDULAR"

Cibata Haşab köyünden Ahmet Kivan ise İsrail’in insanların geçim kaynağı olan tarım arazilerini ele geçirdiğini belirtti.

"Kimse evinden çıkmıyor, hareket etmiyor. Bilinçli olarak bu ilin durumu göz ardı ediliyor. İnsan hakları örgütleri harekete geçmeli, bu halkın sesini duymalı." diye konuştu.

GENÇLER GÖZALTINA ALINIYOR

Köy sakinlerinden Muhammed Meryud, İsrail ordusunun sık sık geçici kontrol noktaları kurduğunu söyledi:

"Çiftçilerin tarlalarına ulaşmalarını engellediler, ormanları yok ettiler, evlere baskın düzenleyip gençleri gözaltına alıyorlar."

Meryud, İsrail’in bölgedeki varlığının halkı korkuttuğunu ve Suriye hükümetinin BM ile daha güçlü bir iletişim kurması gerektiğini vurguladı:

"İsrail'in bu bölgeye girişinin kesinlikle yasaklanması gerekiyor."