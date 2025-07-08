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Son dakika Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını: Samandağ'daki yangın söndürüldü mü, çıkış sebebi ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samandağ, Hatay, Yangın, Orman Yangını, Rüzgar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederken yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan orman yangınının son dakika durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken yangına müdahale edilmeye başlandı. Peki, Samandağ'daki yangın söndürüldü mü, çıkış sebebi ne? İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangın: Samandağ'daki yangın söndürüldü mü, çıkış sebebi ne? - 1. Resim

SAMANDAĞ'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, ÇIKIŞ SEBEBİ NE?

Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken, yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi bekleniyor.

Samandağ ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Vatandaşlar alevlerin büyümesinden endişe duyarken yangının neden çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangın: Samandağ'daki yangın söndürüldü mü, çıkış sebebi ne? - 2. Resim

SAMANDAĞ YANGININDA SON DURUM NE?

Orman yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı.

Ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler büyüdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezliğini korurken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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