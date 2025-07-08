Hatay'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korkutan bir yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Türkiye, son 1 haftadır ülkenin dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yeni bir yangın baş gösterdi.

SAMANDAĞ'DA ALEVLER YÜKSELİYOR

Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başladı.