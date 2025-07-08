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Arının soktuğu yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arının soktuğu yaşlı kadın hayatını kaybetti
Düzce, Arı Sokması, Ölüm, Yaşlı Kadın, Sağlık Ekipleri, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde arının soktuğu 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 70 yaşındaki Makbule U.’yu arı soktu. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları muayenede Makbule U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat eden kadının cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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