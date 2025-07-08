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"Kendi sorunlarınıza bakın!" Türkiye'den Fransa'ya sert yargı tepkisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, Fransa, Yargı, Dışişleri, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Türkiye'nin yargı süreçlerine dair açıklamasına sert tepki vererek Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yaptı. Türkiye, Fransa'ya iç işlerine karışmama, çifte standarttan kaçınma ve kendi sorunlarına odaklanma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Temmuz tarihli Türkiye'nin iç yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına kesin bir dille cevap verdi.

Yapılan resmi açıklamada, Fransa'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu ve Türk yargı sisteminin tam bağımsızlığına vurgu yapıldı.

FRANSA'YA DİPLOMATİK NOTA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (7 Temmuz) yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz.

Türkiye, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına almıştır. Söz konusu adli işlemler, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütülmektedir.

Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir.

Fransa’ya, iç hukukumuza ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesini, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınmasını ve kendi iç meselelerine odaklanmasını tavsiye ediyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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