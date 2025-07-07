Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Okan Özkan istifa etti

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan istifa etti.

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir.

Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan."