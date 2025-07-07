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Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Okan Özkan istifa etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de ayrılık depremi! Okan Özkan istifa etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan istifa etti.

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Okan Özkan istifa etti - 1. Resim

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Özkan’ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir.

Fenerbahçe’ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan’a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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