Fenerbahçe yurt dışında takım satın aldı! Koç'un sözü akıllara geldi

Fenerbahçe, Kuzey Makedonya 2'nci Lig ekiplerinden Bregalnica Štip kulübünün yüzde 85’lik hissesini satın aldı. 300 bin euroluk bu anlaşma, Ali Koç'un önceki başkanlık seçimlerinde verdiği sözü akıllara getirdi.

Altyapı ağını genişletmek, genç yetenekler için kolaylık sağlamak ve Avrupa'da altyapı temelli bir ağ kurmak isteyen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir adım geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Kuzey Makedonya 2'nci Ligi’nde mücadele eden Bregalnica Štip kulübünün yüzde 85’lik hissesini satın aldı.

300 BİN EUROLUK ANLAŞMA

Sözcü'nün haberine göre; yapılan anlaşma kapsamında Fenerbahçe, kulübün büyük hissesini 300 bin euro karşılığında devraldı. Bu miktarın yarısı kulübün önceki sahibine, diğer yarısı ise kulübün yerel destekçisi olan Štip Belediyesi’ne aktarıldı.

Belediyenin kulüpteki yüzde 15’lik hissesi ise devam edecek.

ANLAŞMADAKİ ÇARPICI DETAY

Anlaşmadaki çarpıcı detaylardan biri, olası sportif başarısızlık durumuna yönelik güvence maddesi oldu. Buna göre Bregalnica Štip üçüncü lige düşerse, Fenerbahçe sahip olduğu tüm hisseleri herhangi bir bedel talep etmeden Štip Belediyesi’ne devretmek zorunda kalacak.

KOÇ'UN SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Ali Koç daha önceki başkanlık seçimlerinde 'uydu kulüp alacağını' söylemişti. Bu anlaşma ile Ali Koç sözünü de tutmuş oldu.