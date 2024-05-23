İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında yeni gelişme! 27 şüpheli daha tutuklandı

Adnan Oktar'ın güncel yapılanma davasında şoke eden savunma: Ondan vazgeçmek imkansız

Adnan Oktar'ın güncel yapılanma davasında şoke eden savunma: Ondan vazgeçmek imkansız

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösteren şüpheli 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da bazı noktalarda savaş sahnelerini aratmamıştı. Kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 49’u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 27 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa götürülen ve ifade veren 27 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.