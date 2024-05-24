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Abdullah Avcı Türkiye Kupası finali sonrası konuştu! 'Çok istiyorduk, üzgünüz'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdullah Avcı Türkiye Kupası finali sonrası konuştu! &#039;Çok istiyorduk, üzgünüz&#039;
Ziraat Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı kazandı. Maç sonu açıklamalar yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ NET ŞEKİLDE İYİ OYNADI

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "13'üncü dakikada öne geçtik. 15'inci, 20'nci dakikadan sonra oyunu Beşiktaş takımı aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık. Baskılarımızı net yapamadık, geri döndüremedik. Beşiktaş o bölümü topa sahip olarak net şekilde iyi oynadı. Bir, iki tane Uğurcan kurtardı. Top bize geçince topu çabuk kaybettik. İkinci topu alamayınca ilk yarının sonunda golü yedik. İçeriye 1-1 girdik" diye konuştu.

ÇOK İSTİYORDUK, ÜZÜNTÜLÜYÜZ

İkinci yarının başında oyuna giremediklerini belirten Avcı, "Oyuna biraz daha erken girmemiz gerekiyordu. İkinci yarının başında 2-1 geriye düştük. Hamleler ve topa sahip olmak... Kaçırdığımız goller var. 2-2'yi bulduk. 3 tane pozisyon vardı. Çizgiden çıktı. Sonuçta merkezden topu rakibe verdik ve bunu değerlendirdiler. Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz. Kazanmayı çok istiyorduk. Güzel bir final oldu. İki takımın da birbirine saygı gösterdiği, kazananın kaybedene saygı gösterdiği örnek bir final oldu. Rakibimiz kazandı. Bundan sonraki finaller lige uygun, Fair-Play içinde maçlar olur. İki hedefe ulaştık ama final oynayıp hedefimiz final kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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