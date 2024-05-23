Türkiye Kupası finalinde Salih Uçan'a büyük onur! 'Maçın adamı' seçildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 11.kez kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılarda takımın 2.golünü atan Salih Uçan, "Maçın adamı" seçildi.

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olurken, Salih Uçan'a "maçın adamı" ödülü verildi.

54. dakikada Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşuyla takımının 2. golünü atmıştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih 90 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ, 11'İNCİ KEZ KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bu kupayı tarihinde 11'inci kez müzesine götürdü. Daha önce 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupayı kazanan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibi mağlup ederek 2 sezon aranın ardından yeniden kupa sevinci yaşadı. Toplamda da 17 kez finale yükselen Beşiktaş, 6 kez ise kupayı rakiplerine kaptırdı.