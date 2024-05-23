Beşiktaş finallerde durdurulamıyor! Üst üste 6.kez kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla birlikte oynadığı son 6 final maçını kazanmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, organizasyonda 11'inci kez mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ FİNALDE KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda oynadığı son 6 finalde de kupaya uzanan taraf oldu.



Son olarak 2002 yılında finalde Kocaelispor'a kaybeden Beşiktaş, daha sonra oynadığı 2006, 2007, 2009, 2011, 2021 ve 2024 kupa finallerinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.

BEŞİKTAŞ, 11'İNCİ KEZ KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, bu kupayı tarihinde 11'inci kez müzesine götürdü. Daha önce 1975, 1989, 1990, 1994, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011 ve 2021 yıllarında kupayı kazanan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibi mağlup ederek 2 sezon aranın ardından yeniden kupa sevinci yaşadı. Toplamda da 17 kez finale yükselen Beşiktaş, 6 kez ise kupayı rakiplerine kaptırdı.