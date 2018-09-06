Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmet Badem hayatını kaybetti. İsmet Badem neden öldü? | İsmet Badem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Basketbolun sevilen isimlerinden olan İsmet Badem'den üzücü bir haber geldi. Hayatını kaybeden İsmet Badem, sevenlerini üzdü. Şoke eden haberin ardından İsmet Badem neden öldü? İsmet Badem kimdir? İsmet Badem kaç yaşında ve nereli? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte İsmet Badem'in ölüm nedeni ve hakkında merak edilenler...

İSMET BADEM NEDEN ÖLDÜ?

Milliyet'in haberine göre, basketbol dünyasının sevilen isimlerinden, bir nesle basketbolu sevdiren İsmet Badem hayatını kaybetti. Basketbol efsanesi, usta yorumcu İsmet Badem trafik kazasında vefat etti.

İSMET BADEM KİMDİR?

19721973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu'nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazmıştır. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket gazetesini çıkarmıştır. Tam 13 sene yayın hayatında kalmıştır.