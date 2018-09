Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar Ligi nedir? A Millî Takım, UEFA’nın millî takımlar düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında bu akşam Rusya ile karşılaşacak. Trabzon’daki Medical Park Stadı’nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, 21.45’te başlayacak. Karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Millî takımda, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılan Gökhan Gönül ve Abdülkadir Ömür ile tedavisi süren Ömer Bayram, Rusya karşısında forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile geride kalan haziran ayında deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Millî takım, 10 Eylül Pazartesi günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Hazırlık yerine resmi maç!

UEFA’nın yeni turnuvası ‘Uluslar Ligi’ Avrupa Şampiyonaları için yeni bir umut olacak. Turnuva, millî takımların oynadığı hazırlık maçlarını daha heyecanlı hâle getirmek ve elemeleri geçemeyen takımların da Avrupa Şampiyonası’na katılabilmesini amaçlıyor. UEFA’ya üye ülkelerin 4 kümeye ayrılacağı ligde, kulüp müsabakalarında olduğu gibi düşme ve çıkma heyecanı da yaşanacak. UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye, B Ligi’nde mücadele edecek. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan millî takımlar finallere katılmaya hak kazanacak.

Rekabet artacak

24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi’nden çıkacak. Uluslar Ligi, elemeleri geçemeyen takımlara EURO 2020’ye katılması için ikinci bir şans verecek. Organizasyonda, UEFA üyesi 55 ülkenin millî takımları, ülke puanına göre 4 lige (A, B, C ve D) ayrıldı. A ve B Ligi’nde on ikişer, C Ligi’nde 15, D Ligi’nde 16 ülkenin millî takımları yer alıyor. Böylelikle yakın güce sahip takımların birbirleriyle mücadele etmeleri, daha rekabetçi ve zevkli karşılaşmaların ortaya çıkması hedefleniyor. Uluslar Ligi’ndeki her 4 ligden birer takım Avrupa Şampiyonası biletini alacak.

Küme düşme var

Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak. Gruplarında lider olan ülkeler, bir üst lige yükselecek, grup sonuncuları ise bir sonraki organizasyonda bir alt ligde mücadele edecek. EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke, Mart 2020’de şampiyona vizesi için play-off oynayacak. Bu yeni organizasyon sayesinde Malta, Kazakistan, Cebelitarık gibi en düşük puana sahip takımların yer aldığı D Ligi’nden de bir ekip Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde edecek. Bu da futbolseverlere şampiyonada farklı ülke millî takımlarını izleme imkânı tanıyacak.

Turnuva statüsü

∂ A ve B liglerindeki on ikişer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak.

C Ligi’nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke millî takımı boy gösterecek. D Ligi’nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak.

∂ B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

∂ A Ligi’ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi’nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019’daki dörtlü finalde mücadele edecek.

Türkiye’nin maçları

Tarih Rakip

Bugün: Rusya

10 Eylül İsveç (D)

14 Ekim Rusya (D)

17 Kasım İsveç

Final kuraları: 2018 Aralık

Finaller: 5-9 Haziran 2019

EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020