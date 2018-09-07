Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyon işbirliğinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’nin tanıtım programı Kuruçeşme Rıhtım’da gerçekleştirildi. 8-9 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenecek festivalin lansmanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Hırvatistan, Makedonya, Azerbaycan, Meksika Konsolosluk temsilcileri, Özel Sporcular Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu, sanatçı Yusuf Güney, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan Paralimpik milli yüzücü Karin Öcal, yaptığı resmi Başkan Mevlüt Uysal’a takdim etti.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, daha önce üç kez ulusal düzeyde yaptıkları Su Sporları Festivali’ni bu yıl ilk kez uluslararası mecraya taşıdıklarını kaydederek, “Dünyada ortasından deniz geçen tek şehiriz. Ortasından su geçen, su yolu olan şehirler var ancak deniz geçen tek şehiriz. Ortadan geçen bu boğazda çeşitli aktiviteler değişik çalışmalar yapılıyor. Bunlardan en önemlisi yine bu alanda yapılan Kıtalararası Yüzme Yarışı. Ancak ortasından deniz geçen, güneyinde ve kuzeyinde iki ayrı deniz olan bu şehrimiz için genelde üç tarafı denizle çevrili denir ama İstanbul 6 tarafı denizle çevrili. Çünkü ortadan geçiyor ve 3 cepheyle ikiye ayrılmış durumda. Ancak böyle bir şehirde su sporları ile ilgili aktiviteler konusunda yeterliyiz diyemeyiz. Böyle bir şehirde su ile daha fazla haşır neşir olması gereken İstanbul’da yaşayan bizleriz” dedi.

İSTANBUL SU SPORLARINDA ARANIR HALE GELECEK

İstanbul’un sudan daha fazla istifade etmesi gerektiğinin altını çizen Uysal, “Diğer şehirlerle karşılaştırma yaparsak İstanbul sudan daha fazla istifade etmeli. Spor adına, ulaşım adına, kültür adına ve aynı zamanda yaklaşık bir hafta önce sezonu açılan balıkçılık adına istifade etmeliyiz. Her konuda İstanbul’un bundan daha fazla istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu festivalimiz de başta gençlerimiz İstanbullular suyla daha barışık hale geleceğine inanıyoruz. Festivalimizde su sporlarıyla gençlerimizin daha fazla tanışıp daha fazla su sporlarıyla ilgileneceğine inanıyoruz. İnşallah Maltepe’de 8-9 Eylül tarihlerinde yapacağımız ve her yıl tekrar edeceğimiz su sporları festivali İstanbulumuzu su sporları ile daha fazla aranır hale getirecek. İstanbulluların su sporları ile daha çok ilgilenecek hale getirecek. İstanbulluları suya spora dokunmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN KATILACAĞI BİRÇOK ETKİNLİK AKTİVİTE OLACAK

Uysal, festival olarak düzenlenen organizasyonun İstanbulluların katılımına da açık olacağını belirterek, “İçerisinde yarışmalar, aktiviteler olacak. Eskiden sadece sporcular davetliydi şu anda tüm halkımıza açık. İstanbulluların festival alanında katılabileceği birçok etkinlik olacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe’de 1 milyon metrekare alan üzerine yapılan Orhangazi Şehir Parkı’nın içinde su sporları için 40 bin metrekarelik özel ayrılmış bir alanı bulunduğunu ifade etti. Su sporları alanında her yıl bu organizasyonu yapmaya devam edeceklerini belirten Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 25 ülkeden 130 yabancı sporcu katılıyor. Ülkemizden sporcular ile birlikte toplam 2500 sporcumuz katılacak. İnşallah bundan sonraki süreçte bu sayı daha da artacak. Bütün organizasyonlarda olduğu gibi su sporları festivalimizde de desteğini esirgemeyen Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hafta sonu hava açık olacak, güzel bir hafta sonu olacak güzel bir festival olacak. Tüm İstanbulluları davet ediyorum.”

AKSU: SU SPORLARI FESTİVALİNİ MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ise, “Spor İstanbul olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bize duyduğu güven ve verdiği destekle Türkiye’nin en büyük spor şirketiyiz. Tesislerimizde yaptığımız çalışmalara ek olarak yıl içerisinde 20’ye yakın ulusal ve uluslararası organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde 7’den 70’e tüm İstanbullulara sporu sevdirmeyi ve spor yapmayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Atletizm branşında İstanbul Maratonu’nun yakaladığı başarı gibi su sporları branşlarını marka bir organizasyonla uluslararası arenada cazibe merkezi haline getirmek ve halkımızın su sporlarına ilgisini ve katılımını artırmak istiyoruz. Profesyonel yarışlara ek olarak halkın da katılım sağlayabileceği pek çok bireysel ve aile aktiviteleri ile birlikte sahne gösterilerimiz olacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Tanıtım etkinliği denizde yapılan gösterilerle sona erdi.