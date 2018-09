Türkiye Gazetesi

Türkiye, bu sezon uygulamaya konulan UEFA Uluslar Ligi’ne 2-1’lik Rusya yenilgisiyle kötü bir başlangıç yaptı. UEFA’nın ‘hazırlık maçı yerine resmî maç yaptıralım” tezinden hareketle yola çıkarak kurduğu Uluslar Ligi, aynı zamanda EURO 2020’ye de 4 bilet vereceği için yeni bir heyecan anlamına geliyordu. 2018 Dünya Kupası’nı ıskalayan Türkiye için bu da yeni bir umuttu. Ancak B Ligi’nde yer alan ay-yıldızlı takım Trabzon’da oynanan maçta Mircea Lucescu’nun aylarca izleyip oluşturduğu yeni kadrosuyla Rusya karşısında ilerisi için pek de umut vermedi. Rusya yenilgisine, ay-yıldızlı takımın kötü oyunu kadar, Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun bahaneleri damga vurdu.



Yine topu kulüplere attı

Türkiye’nin başına geçtiği günden bu yana sürekli sistemden, sınırsız yabancı kuralından, kulüplerden şikâyet eden Lucescu, bu defa da “Bizim oyuncularımızın birçoğu kulüplerinde oynamıyor, sezonun ilk maçını yaptılar. 20 farklı takımdan kadro kuruyorum” diyerek oyuncu grubunun ‘istikrarsızlığına’ vurgu yaptı. Ancak istatistikler Lucescu’nun sözlerini çürütüyor. Henüz dumanı hâlâ tüten 2018 Dünya Kupası’nda ilk üçe giren takımların kadro yapısına bakmak bile Lucescu’nun mazeretinin geçersizliğini ortaya koyuyor. Dünya şampiyonu Fransa 16, finalist Hırvatistan 19, dünya üçüncüsü Belçika da 20 takımdan çağrılan oyunculardan kurulu ekiplerdi. Bu farklılık takımların başarısına engel olmamıştı.



“Oynamıyorlar” dedi ama...

Rusya maçının on birindekiler Lucescu’nun dediği gibi ‘sezonun ilk maçını oynayan’ oyunculardan oluşmuyor. Takımın gol umudu Cengiz Ünder, Roma’da 3 maçın 2’sine on birde başladı. Hakan Çalhanoğlu Milan’ın oynadığı ilk maçta cezalıydı ancak ikinci maça on birde başladı. Cenk Tosun, Everton’un değişmez ismi. Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf formasıyla iki maça da on birde başladı. Mehmet Topal, Hasan Ali, Şener F.Bahçe, Oğuzhan Beşiktaş’ta birçok maçın on birinde yer bulan oyunculardan. Bir başka deyişle Okay Yokuşlu ve Çağlar Söyüncü dışında on bir oyuncuları, takımlarında forma giyen ‘banko’ isimlerden oluşuyor. Kısacası, Millî Takım yenildikçe, Mircea Lucescu yeni bahaneler üretecek gibi görünüyor.

‘LUCESCU’LU MAÇLAR

Ukrayna-Türkiye: 2-0

Türkiye-Hırvatistan: 1-0

Türkiye-İzlanda: 0-3

Finlandiya-Türkiye: 2-2

Romanya-Türkiye: 2-0

Türkiye-Arnavutluk: 2-3

Türkiye-İrlanda 1-0

Karadağ-Türkiye: 2-2

Türkiye-İran: 2-1

Tunus-Türkiye: 2-2

Rusya-Türkiye: 1-1

Türkiye-Rusya: 1-2

12 maçta 3 galibiyet

Türkiye, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 12 maçta 5 beraberlik, 4 yenilgi alırken sadece 3 galibiyete imza attı. Ay-yıldızlılar galibiyetlerden birini Dünya Kupası grup elemelerinde Hırvatistan’a karşı elde etti. Ancak İzlanda ve Finlandiya maçlarından istediği sonucu çıkaramayınca Türkiye, Rusya’daki turnuvayı evinde izledi. Diğer iki galibiyet hazırlık maçlarında İrlanda ve İran’a karşı alındı.

Kredisi tükeniyor

A Millî Takımımız, Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında Trabzon’da Rusya’ya yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. 13 aydır ay-yıldızlı ekibin başında olan ve 12 karşılaşmaya çıkan Mircea Lucescu, beşinci yenilgisini alarak beklentileri karşılayamadı. Ay-yıldızlı takım son oynadığı maçtan 5 değişik oyuncuyla sahadaydı. Lucescu’nun aylarca izleyip oluşturduğu oyunculardan kurduğu ekip de galibiyeti getiremedi. Geldiği günden bu yana sürekli bahaneler üretip ülke futboluna eleştiriler getiren Rumen teknik adamın koltuğu da sallanmaya başladı. Şimdiden kulislerde Şenol Güneş ve Aykut Kocaman isimleri dillendirilmeye başladı. Millî Takım’ın pazartesi günü karşılaşacağı İsveç maçından da yenilgiyle ayrılması durumunda kredisi hızla tükenen Lucescu’nun yerine yeni bir teknik adam arayışına gidileceği öğrenildi.