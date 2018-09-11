Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Burak Yılmaz'ın kaptanlığını yönetim kurulu kararıyla geri aldı.

Trabzonspor yönetimi ile Burak Yılmaz arasındaki gerilim devam ediyor. Burak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle kulübü TFF'ye şikayet etmesinin ardından başlayan gerilim, kaptanlık alınmasıyla noktalandı.

2. KAPTAN KONUMUNDA BULUNUYORDU

TRT Spor'un haberine göre bordo mavili yönetim ile restleşen ve alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiren Burak Yılmaz'ın kaptanlığı alındı. Yıldız oyuncu Onur Kıvrak'tan sonra takımın ikinci kaptanı konumunda bulunuyordu.