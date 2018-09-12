Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Emre Akbaba ve Ömer Bayram sevinci yaşanıyor... Türkiye Millî Takımı’nın İsveç deplasmanında oynadığı mücadelede ilk 11’de görev yapıp sol bekte oynayan Ömer Bayram, izleyenlerin gözünün pasını sildi. Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayayan ay-yıldızlılara ilaç olan tecrübeli sol bek Nagatomo’nun da arkasını güçlü bir şekilde dolduracağını kanıtladı. Sarı-kırmızılılarda an itibarıyka sol bek mevkiisi en güvenilen mevkilerden biri oldu. Oyuna sonradan girip iki gol kaydeden Emre Akbaba da adeta resital sundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in takımın beyni olarak görev vermeyi planladığı 25 yaşındaki futbolcu bir açıdan daha tecrübeli teknik adamı rahatlattı.



Santrfor da oynar

Yaz transfer döneminde forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray, bu konuda sıkıntıya düşerken, Fatih Terim’in kafasındaki forvet Emre Akbaba düşüncesi millî takımda deyim yerindeyse test edildi onaylandı. Emre Akbaba’yı transfer ederek ne kadar doğru bir hamle yaptıklarını yineleyen Terim’in Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova maçlarındaki en büyük kozlarından biri ay-yıldızlı ekipten formda ve moralli dönen Emre Akbaba olacak.

Cumalara Aslan onayı!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Galatasaray’ın iç sahadaki üst üste 5 Süper Lig maçını cuma gününe koyması taraftarların tepkisini çekmişti. Bu durumun Galatasaray teknik heyetin bilgisi dahilinde olduğu ve sarı-kırmızılı kulübün buna onay verdiği öğrenildi. Galatasaray bu sayede Şampiyonlar Ligi maçlarına daha fazla dinlenerek çıkacak.



Divan toplanıyor

Galatasaray’da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Galatasaray Lisesinde Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak. Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarıyla ilgili bilgilendirme yapılacak.

Kimse merak etmesin

Galatasaray’da Gomis’in satılmasıyla tek başına kalan Eren Derdiyok, umut verdi. Teknik heyet, millî arada oyuncu ile yakından ilgilendi. Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncusundan çok şey bekliyor. Beklentilerin farkında olan Eren Derdiyok ise “Kimse merak etmesin. Zorlu maçlara hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.