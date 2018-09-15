Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozan Kabak kimdir, Ozan Kabak kaç yaşında, Ozan Kabak nereli gibi sorular Kasımpaşa maçında başarılı bir performans sergileyen genç futbolcu ile ilgili internette sıkça aratılan konular oluyor. Futbolseverler, Ozan Kabak'ın kim olduğunu merak ediyor. 18 yaşındaki genç futbolcu Ozan Kabak'ın hayatı, yaşı, nereli olduğu ile ilgili bilgiler haberimizde...

OZAN KABAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam ismi Ozan Muhammed Kabak olan genç oyuncu, profesyonel futbol kariyerinde Galatasaray A takım formasıyla ilk sınavını geçen sezon Yeni Malatyaspor'a karşı verdi. Oyunun son bölümlerinde Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan genç yıldız, UEFA'nın radarına girmiş bir isim. Başta Galatasaraylılar olmak üzere futbolseverlerin 'Ozan kimdir' diyerek arattığı 18 yaşındaki genç oyuncu, kısa kariyerinde umut vaadetti.

Ozan Kabak, henüz 18 yaşında ve savunmanın ortasında, ön liberoda görev alabiliyor. Ankara doğumlu genç yıldız, 1.85'lik fiziğiyle hava toplarında da kendisine avantaj sağlayabilen bir isim.Sol ayağını etkili şekilde kullanabilen Ozan, 1 Temmuz 2017'de profesyonel sözleşme imzaladı ve Galatasaray'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı var. 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer bulan

Ozan Kabak, sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi.

Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı.

Ozan Kabak, 2017 17 Yaşaltı Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu.

Şampiyonada yarı final oynayan U17 Milli Takımımızın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterilmişti.

Ozan, şu oyuncularla birlikte listede yer bulmuştu: Mateu Morey (İspanya), Jonathan Panzo (İngiltere), Phil Foden (İngiltere), Elias Abouchabaka (Almanya), Yacine Adli (Fransa), Jadon Sancho (İngiltere), Abel Ruiz (İspanya), Amine Gouiri (Fransa), Jann-Fiete Arp (Almanya).

Fatih Terim'in sürpriz şekilde Kasımpaşa'ya karşı 11'de görev verdiği savunma oyuncusunun sezon başı kampında da A takımla birlikte idmanlara çıkmış ancak sakatlığı nedeniyle hazırlık karşılaşmalarında çok fazla şans bulamamıştı.

Ozan son olarak İstanbulspor'la oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta sahaya ayak basmıştı. (Fanatik)