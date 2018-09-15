Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

A Millî Basketbol Takımımız 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Ankara’da misafir ettiği Karadağ’ı 79-69’luk skorla geçti. NBA’de forma giyen oyuncularımız Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova’nın da forma giydiği karşılaşmaya oldukça iyi başlayan ve rakibine kolay atış imkânı vermeyen Ufuk Sarıca’nın öğrencileri ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı. Her iki takımın da pota altından skor ürettiği ikinci çeyrekte iki taraf da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı. Bu bölümde her iki takım da dışarıdan düşük bir yüzdeyle şut atarken, devre 45-39’luk üstünlüğümüzle sona erdi.



Savunmada zorlanınca

Üçüncü çeyrekte dışarıdan 1/5 ile üçlük atan millî takımımız, Karadağ’ın pota altındaki etkili oyununu savunmakta zorlanınca fark son 10 dakikaya girilirken 4 sayıya kadar indi: 60-56. Son bölümde Ersan İlyasova’nın hem içeriden hem de dışarıdan ipleri eline almasıyla hücumda sıkıntı yaşamayan ay-yıldızlı ekibimiz, karşılaşmadan 79-69’luk galibiyetle ayrıldı. Türkiye gruptaki ikinci maçında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. 12 Dev Adam grubu ilk üç sıra tamamlaması halinde Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.-