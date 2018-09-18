Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları;

GALATASARAY BU GRUPTA SONUNCU OLUR

"Bu grupta lider kim olur bilmiyorum ama sonuncuyu biliyorum. Galatasaray bu grupta sonuncu olur. Galatasaray 4 ya da maksimum 5 puan alır."

DÜNYA KURA TARİHİNE GEÇTİ

"Galatasaray, dünya kura tarihine geçti. Hiçbir kulüp böylesine kolay bir kura çekmemiştir. Bu da bazı sorunlar getiriyor. Bu grup, Real Madrid, PSG gibi takımlardan oluşsaydı, Galatasaray'ın başarısız sonuçları kabul görürdü. Eğer bu grupta 4-5 puan alırsan sorunlar yaşarsın."

RODRİGUES'İ GÖRECEĞİM

"Galatasaray bu gruptan 4 ya da 5 puan alır. Niye böyle söylüyorum? Galatasaray kağıt üzerinde rakipleriyle baş edebilecek konumda ancak oyun kurgusu öyle değil. Herkes Rodrigues diyor. Lokomotiv karşısında Rodrigues'i göreceğim. Onyekuru'yu da göreceğim. Bazı oyuncuları gereksiz büyütüyoruz."

TERİM YIPRANIRIM KORKUSU İÇİNDE

"Ozan Kabak, Kasımpaşa karşısında iyi oynadı. Ancak Kasımpaşa ile oynamakla Schalke ve Porto ile oynamak aynı değil. Terim sonuncu olursam yıpranırım korkusu içinde. Keşke 1-2 baba rakip olsaydı diye düşünüyordur."