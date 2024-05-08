Buruk değil ‘mutlu’ sır! Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’da başarının mimarı…

Üst üste ikinci kupaya çok yakın olan Okan Buruk, ‘lider’liğini bir defa daha perçinledi; motivasyon gücü, forma adaleti, kriz yönetimi ve maç içerisindeki cesur hamleleri sarı kırmızılıları rekortmen yaptı.

Süper Lig’de bitime üç hafta kala Galatasaray takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkardı. Bir yanda İsmail Kartal’ın yanlışları ve finalleri verememesi konuşulurken bu bağlamda Galatasaray’da ise Okan Buruk’a dolu dolu övgüler vardı. Başarıda ‘aslan payı’ haklı olarak Buruk’a verildi. Akhisar ile başlayan teknik adamlığını Başakşehir’de şampiyonluk ve Galatasaray’da üst üste iki şampiyonluk ile taçlandırmak üzere olan Okan Hoca’nın adının İtalya ve Fransa’da bazı kulüplerle anılır olması da tesadüf ve menajer ilişkilerine bağlı bir durum değil. Gelelim açılımına…

GÜVEN KAZANDI

Okan Buruk neleri iyi yaptı da böyle bir tablo ortaya çıktı? Genç yaşına rağmen farklı kimlikte ve Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynamış oyunculara (İcardi, Mertens, Ziyech) liderlik yaptı. Hepsiyle araya tercüman koymadan bire bir konuştu. Özellikle de İcardi’ye sağladığı sınırsız özgürlük ona sahada gol ve asist olarak geri döndü. Gamsız gibi görünen ve egosu yüksek Ziyech’i de idare etmek kolay değildi ama ondan da özellikle son maçlarda yüksek verim almasını bildi. En önemlisi takım içerisinde forma adaletinden dolayı oyuncuların güvenini kazandı.

FİNALLERİN ADAMI

Otoritesini sarsmaya yönelik futbolcu direnişlerinde duruş gösterdi. Gerektiğinde otoritesini korumak adına kulübeye demirlediği isimler de oldu. Kriz yönetiminde başarılı olan Okan Buruk, oyun içerisinde de cesur hamleleriyle galibiyetleri getirdi. Peki hiç mi defosu yoktu? Tabii ki vardı. Yerel bazda cesur hamleleri sonuç verirken Avrupa arenasında skoru korumak yerine hücumu tercih etmesi savunmasız bıraktı ve pahalıya mal oldu. Sonuç itibarıyla Buruk bu sezonki sınavını da şu ana kadar başarıyla verip rekorlar kırarak hedefe çok yaklaştı. Yeni anlaşma da çok yakın zaten…

KURULU DÜZEN BOZULMAYACAK

Geçtiğimiz günlerde iç transferde beş oyuncu ile yeniden anlaşma sağlayan Galatasaray’da durumu en çok merak edilen isimlerin başında şimdi Dries Mertens geliyor. 37 yaşındaki oyuncu, futboluyla mest etmeye devam ederken yönetim de onu bir sezon daha takımda tutmak için büyük uğraş veriyor. Mertens’in de teklife sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa sürede açıklanması bekleniyor. Bir anlamda sarı kırmızılı takımda kurulu düzen yeni sezonda da bozulmayacak gibi görünüyor.

İL GÜVENLİK KARARI

Derbide Fener’e 2 bin 400 bilet

Süper Lig’de 37. haftada oynanacak G.Saray-Fenerbahçe derbisi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Rams Park Stadı'ndaki mücadeleye 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verildi. 19 Mayıs’ta oynanacak derbiye sarı lacivertli taraftarlar daha önce olduğu gibi yine güvenlik tedbirleri altında toplu olarak getirilecek.