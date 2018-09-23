Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı takımın taraftarlarına övgüde bulundu.

Karius, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki statların atmosferi için, "Statlarımızdaki hava olağanüstü ölçüde çok sesli." dedi.

Taraftar ilgisinin yoğun olduğu, büyük geleneğe sahip bir kulüpten geldiğini belirten Karius, “Dünyanın neresinde olursan ol, Liverpool seyircisi seni tanırdı. Burada da taraftarın desteği inanılmaz. Taraftarın sevgisini hissetmek çok iyi." ifadelerini kullandı.

Karius, "Sokakta Liverpool'dan daha mı aşırı?" sorusuna, "Evet, burada biraz daha fazla. Yüzlerce taraftarın beni havalimanında karşılaması tarifsizdi. Elbette dikkati çekiyorum. İstanbul'da sarışın uzun saçlı çok fazla erkek yok." cevabını verdi.

Süper Lig'in zorluğuna dikkati çeken Alman kaleci, statların dolu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) aksine, şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceğinin de belirsiz olduğunu söyledi.

Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi çok iyi takımların yer aldığını ifade eden Karius, Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i yendiğini ve grup aşamasını namağlup tamamladığını anımsattı.

"Beşiktaş benim için çaba sarf etti"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile hiçbir sorunu bulunmadığını vurgulayan siyah-beyazlı file bekçisi, "Liverpool'da da kalabilirdim ve birkaç maçta forma giyebilirdim. Ancak sürekli oynamak istiyordum. Bana kimse gitmemi söylemedi. Liverpool'dan bir kaçış değildi. Orada herkesle çok iyi ilişkilerim var." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli oynaması gereken bir yaşta olduğunu vurgulayan Karius, "Beşiktaş benim için çok çaba sarf etti. Ben İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'da oynadım. Şimdi de geleneği olan, uluslararası bakımdan iyi konumdaki bir kulüpte oynama fırsatım var. Taraftarlar, kulüp, takım arkadaşlarım her şey uydu." şeklinde konuştu.

"Talihsiz biten, çok iyi bir sezondu"

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 yenildiği ve yediği hatalı gollerle akılda kalan maça değinen 25 yaşındaki kaleci, "Talihsiz biten, çok iyi bir sezondu." yorumunda bulundu.

Yaşananları unutmak gerektiğini ifade eden Karius, "Toparlanmam ve kendimi gömerek sadece geçmişle ilgilenmemem gerektiğini biliyordum. Takım olarak finale kadar gelmek çok iyi bir performanstı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığını söyleyebilen çok fazla Alman kaleci yok." diye konuştu.

Final maçında Sergio Ramos'un dirseğiyle kendisine vurmasının kasıtlı olup olmadığını bilmediğini aktaran Alman kaleci, "Sonuçta bunun benim için bir önemi yok. Bunu sadece Sergio Ramos bilir. Yere düştüğümde, 'Neler oluyor?' diye düşündüm. Beş hakemden de hiçbir reaksiyon gelmedi. Kanımda adrenalin vardı ve sadece oyuna devam etmeyi düşündüm." şeklinde görüş belirtti.

Oliver Kahn'ı örnek gösterdi

Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hataların bundan sonra da muhtemelen yüzlerce kez kendisine sorulacağını dile getiren Karius, "Ancak olanları geri çeviremem. Ben konuyu kapattım. (Eski Alman kaleci) Oliver Kahn da 2002 Dünya Kupası finalinde büyük bir hata yaptı ve daha güçlü geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Karius, yaşadığı duruma ilişkin psikolojik yardım almadığını da ifade etti.

Liverpool'un kaleci Alisson Becker'i transfer etmesiyle ilgili ise Karius, "Teknik direktör Jürgen Klopp tatildeyken beni birçok kez aradı ve moral verdi. İkimizin arasında her şey çok iyi. Beni hiçbir zaman suçlamadı. Ancak medya ve kamuoyunun baskısı çok artınca, Liverpool harekete geçmek zorunda kaldı. Benim durumum için iyi değildi ama bunlar futbolda oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.