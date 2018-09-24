Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonlar Ligi’ne geride bıraktığımız hafta içi muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, süper hava yakalamıştı. Sarı-kırmızılılar, ligde de kayıpsız ilerlemeyi hedefliyordu. Dün akşam sıkıntılı bir süreçten geçen ve Avrupa Ligi’ne de kötü giriş yapan Akhisar’a konuk olan Cimbom sahaya Eren’siz çıktı. En ileride Onyekuru konuşlanırken, sarı-kırmızılılar ilk yarı boyunca rakip kale önünde çoğalmakta ve etkili olmakta zorlandı. 12’de Ozan Kabak’tan sekerek ağlarla buluşan top VAR incelemesiyle gol sayılmadı. Galatasaray devreye girilmesine kısa bir süre kala penaltı kazandı. Topun başına geçen Rodrigues sağ köşeye cılız bir vuruş yaptı, kaleci Fatih de rahat bir şekilde kurtarışını yapınca bu bölüm golsüz sona erdi.

Muslera’nın hatası

İkinci yarıya Galatasaray’ın daha etkili girmesi beklenirken, ev sahibi 51’de golü buldu. Regattin şık bir pasla Manu’yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Bu oyuncu, sağ çaprazdan uzak köşeyi gördü: 1-0. Geriye düşen Galatasaray’dan Eren hamlesi geldi. Cimbom bu değişikliğin ardından rakip kaleye biraz daha yüklenmeye başladı. 65’te soldan Emre Akbaba’nın kullandığı kornerde Serdar Aziz arka direkte iyi yükseldi fakat Fatih topu çelmeyi başardı. 80’de Muslera ile Manu’nun çarpışması sonrası hakem Akhisar lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Güray farkı ikiye çıkardı: 2-0. 84’te Akhisar’ın kullandığı serbest vuruşta Muslera topu elinden kaçırdı. Orada bulunan Mustafa Yumlu net vuruşla skoru belirledi: 3-0.

Gomis de kaçırmıştı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar’da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis penaltı kaçırmış ve 90 dakikanın bitiminin ardından sahaya yığılarak gözyaşı dökmüştü.

Ben takım kaptanıyım!

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera dün yediği goller, uçup giden üç puanın yanı sıra bir de itirazdan sarı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı. Maç sonrası, “Geldiğim ilk günden beri hakemlere hiç bir saygısızlık yapmadım. Ağır bir faul olunca, yerimden çıkıp hakeme gittim ve bu yüzden sarı kart gördüm. Ben bu takımın kaptanıyım, arkadaşlarımın hakkını korumayacak mıyım?” diyen Uruguaylı kaleci, “En azından beni bir kere uyarıp, ikincisini yaparsam sarı kart gösterirsin. Penaltı pozisyonunda kırmızı olabilirdi ama artık geçti. Akhisar oynadı ve galip geldi” şeklinde konuştu.

Lokomotiv darmadağın

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova Rus Ligi’nde Zenit’e 5-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar da hafta içi rakibini 3-0’la geçmişti. Öte yadan Cimbom’un bir diğer rakibi Porto ise V.Setubal’ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi bildi.

Onyekuru tutmadı!

G.Saray’da Gomis satıldıktan sonra takımdaki tek merkez forvet olarak kalan Eren, dünkü mücadelede kulübeye çekildi. Uzun süredir üzerine çok yük binen Eren’in yerine Fatih Terim tarafından en ileride Onyekuru görevlendirildi. Ama oyuncu vasatı aşamadı.



Atamayana atarlar

G.Saray’ın sol beki Nagatomo, “Bütün deplasmanlar zor geçiyor. Galip gelmenin en önemli yollarından bir tanesi bulduğunuz pozisyonları gole çevirmek. İlk yarı çok pozisyona girmiştik, bunlardan bir tanesini gole çevirmeliydik. Atamayınca böyle bir sonuç oldu” dedi.



G.Saray’ı analiz etmiştik

Akhisarspor’un teknik direktörü Cem Kavçak, “UEFA maçında da iyi oyunumuz vardı ama 3 puanı alamamıştık. Maç öncesi sonucu bilmem ama sahada mücadele eden bir takım olacağız demiştim. G.Saray’ın istatistiklerini iyi analiz ettik. Bunu sahaya yansıttık” açıklaması yaptı.

Rakamlar yalan söylemez

Fatih Terim, ‘deplasman fobimiz yok’ dese de rakamlar G.Saray’ın dış saha zaafiyetini gözler önüne seriyor. Geçen sezon da deplasmanlarda kötü sonuçlara imza atan Cimbom, bu sezon dışarıda oynadığı üç maçın ikisini kaybetti. Hem de farklı skorlarla. Lige deplasmanda Ankaragücü’nü 3-1 yenerek giren Terim’in talebeleri, millî ara öncesi çıktığı Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık bozgunla döndü. Aslan dün de Akhisarspor’dan üç gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 8’ini de deplasmandaki müsabakalarda yerken ligdeki iki mağlubiyetini de yine dış sahada aldı. Aslan evinde bir tek Kasımpaşa’dan gol yedi. Attığı 14 golün de sadece 3’ünü deplasmanda attı.