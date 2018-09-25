Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Lige tarihinin en kötü başlangıcını yapan, hafta içi de Avrupa’da Dinamo hezimeti yaşayan Fenerbahçe, 2005’ten beri evinde yenilmediği Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Phillip Cocu’nun topun ağzında olduğu derbide mutlak galibiyet hedefliyordu. Sarpsborg galibiyetiyle moral depolayan siyah-beyazlılar ise yaklaşık 14 yıllık hasrete son verme arzusundaydı. Taraftarın müthiş itici gücünün etkisiyle Fenerbahçe maça hızlı başladı. Kaleyi ilk yoklayan Slimani olurken, 15’te Şener’in ortasına vuran Aatıf’a Karius gol izni vermedi. Beşiktaş’ın ilk tehlikesi 20’de gelişti. Babel’in sert şutunda topa ayak koyan Reyes pozisyonu kornere savuşturdu. 31’de Slimani’nin kafa vuruşunda tribünler gol heyecanıyla ayağa kalkarken, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 34’te Karius’la karşı karşıya kalan Ayew panik bir vuruşla gol fırsatını auta yolladı.



Unvanını korudu

Henüz bu pozisyonun etkisi geçmemişti ki, Hasan Ali bu sefer kendisi yokladı kaleyi. Tecrübeli sol bekin ceza sahası dışından yolladığı füze herkesi geçti, ancak üst direkte patladı. Fenerbahçe tribünleri gol için sabırsızlanırken, 40’ta Pepe’nin pasını iyi kontrol eden Babel jeneriklik bir şutla Kadıköy’de depreme yol açtı: 1-0. İlk yarı boyunca takım arkadaşlarının Benzia’ya ayak uyduramaması, Ayew’in takımı 10 kişi bırakan performansı, Jailson’un ileri çıkmaması Fenerbahçe’yi dizginleyen sebepler olurken, Slimani’nin iki kişilik çabaları da yetersiz kaldı. 54’te önce Q7, hemen ardından da Lens farkı açmak için girişimlerde bulundu. 59’da Hasan Ali bir füze daha yolladı kaleye, Karius güçlükle çeldi. 71’de Hasan’ın ortasında sahanın kayıp ismi Ayew sahneye çıktı, Ganalı öyle bir kafa vurdu ki, Karius kıpırdayamadı: 1-1. Son düdük çaldığında kazanan yoktu. Kimse skora sevinmedi. Caner giderayak kırmızı görürken, Fenerbahçe’nin tek sevinci yenilmezlik unvanını korumak oldu.

Tesellisi serisi!

Fenerbahçe dünkü maçı kazanamasa da evindeki büyük takımlar karşısındaki havalı tablosunu sürdürdü. Öyle ki, Kanarya son 14 yılda Kadıköy’de oynadığı 44 derbide Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a kaybetmemişti. Sarı-lacivertliler iç sahadaki yenilgisizlik sayısını Beşiktaş beraberliğiyle 45 maça çıkarmayı bildi. Fener’i deplasmanda yenmeyi başaran son takım (17 Nisan 2005) Beşiktaş’tı. F.Bahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a 22 Aralık 1999’dan bu yana, Trabzon’a ise 23 Ağustos 1997’den beri yenilmiyor.