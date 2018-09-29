Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin bir Avrupa Futbol Şampiyonası hayali daha suya düştü. Modern statlarıyla, sunduğu imkânlar ve devlet garantisiyle bir adım önde görülen Türkiye, EURO 2024'ün ev sahipliğini Almanya'ya kaptırdı. Türkiye'ye 12'ye karşılık 4 oy çıkmasının altında ise kirli pazarlıkların döndüğü iddiaları ayyuka çıktı. EURO 2016'yı bir oy farkla Fransa'ya kaybeden Türkiye'nin bu defa daha hazır olduğu hâlde fark yemesi "Neler döndü" sorusunu akıllara getirdi. Kulislerde dolaşan iddialardan en çarpıcı olanı İngiltere ile Almanya arasında yaşanan 'Al gülüm, ver gülüm' paslaşmaları. Bu paslaşmalardan ilki 2014'te yaşandı. O tarihte EURO 2020'ye aday olan iki ülke "EURO 2020 İngiltere'nin, EURO 2024 ise Almanya'nın olsun" diyerek daha Türkiye'nin adaylığı söz konusu değilken turnuvaları 'rezerve' etti.



Mesafeler uzak, otel az

Pazarlık bununla sınırlı değildi. İngiltere 2030 Dünya Kupası'nı İrlanda ile birlikte düzenlemek istiyordu. İngilizler 2024 için Almanya'dan yana saf tutarken, 2030 desteğini de şart koşmuştu. Böylece 2024 için üç üyenin oyu Almanya'ya gitti. Kulislere göre Almanya 3 önemli konuda öne çıktı. Hem kıta içinde 9 farklı ülkeden karayolu bağlantısı olması, hem ülke içinde şehirlerin birbirine yakınlığı, hem de konaklama sıkıntısı olmaması. UEFA raporlarında Türkiye’nin olumsuz notlardan biri de konaklamaydı. Türkiye, İstanbul ve Antalya dışındaki şehirlerde yeterli konaklama tesisi gösteremedi. Almanya'da iki şehir arasındaki en uzak mesafenin 4 saat, Türkiye'de ise sadece G.Antep ile Trabzon arasında 8 saatlik mesafenin olması da ibreyi Almanlara çevirdi.

Tepki çeken tanıtım videosu

EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesindeki etkenlerden birinin de "tanıtım videoları" oldu. Almanlar, Mesut olayındaki 'ırkçılık' suçlamalarından kurtulmak için torunu ve damadı Türk olan efsane oyuncuları 81 yaşındaki Uwe Seeler'i kullanırken, Avrupa Birliği bayraklarıyla Almanya'nın konumuna, ulaşım ve konaklama rahatlığına vurgu yaptı. Türkiye'nin turnuvada oynayacak Türk yıldızlar yerine Süper Lig'de forma giyen yabancı futbolcuları kullanması ve futbolla bağdaşmayan "Nusret" heyetten kırık not aldı.