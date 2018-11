Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi’nde oynadığı son grup maçında İsveç’e 1-0 yenildi. Konya’da oynanan zorlu 90 dakikada maç boyunca önemli gol fırsatlarını değerlendiremeyen ay-yıldızlılar, bu yenilgiyle grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi’ne düştü. Maça oldukça hızlı başlayan millîler henüz 1. dakikada Cengiz ile gole yaklaştı ancak yıldız oyuncunun şutunu Roma’dan takım arkadaşı Robin Olsen kornere çeldi. Mücadelenin 7. dakikasında bir kez daha gole yaklaşan kırmızı-beyazlılarda Hakan Çalhanoğlu’nun sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. 44’te Cenk’in indirdiği topla bir kez daha gole yaklaşan gurbetçi oyuncunun bu şutu ise Olsen’den sekince ilk 45 dakika golsüz sona erdi.



Ne yaptın Okay?

İkinci yarıda da topa sahip olarak rakip kalede boşluk arayan ekibimiz İsveç savunmasının kilidini bir türlü açmayı başaramadı. Maç boyunca sağlam bir savunma anlayışı sergileyen İsveç ise beklediği gol fırsatını 70’te yakaladı. Okay’ın on sekiz içinde rakibine yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Istvan Kovacs penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 33 yaşındaki tecrübeli stoper Andreas Granqvist düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 74’te Cengiz ile net bir gol fırsatı daha yakalayan Lucescu’nun öğrencileri beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta topu ceza sahasına kadar süren genç oyuncunun şutunda Olsen yine gole izin vermedi ve 90 dakika misafir takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maça ilgi büyüktü

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nın tribünleri tamamen doldu. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Maç öncesi ve sırasında büyük coşku yaşansa da 90 dakika sonunda statta hüzün vardı.

Sabır gösterin

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçının ardından yayıncı kuruluşa önceki açıklamalarına benzer konuştu. “İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı” diyen Rumen çalıştırıcı, “Genç bir takım kurmaya çalışıyoruz. 21 yaşında 3 tane oyuncumuz vardı. Bir yere varacağız, çok iyi çalışıyoruz. Kolay değil bunu yapmak. Millî takımda sadece iki günümüz var. Bu yeterli olmuyor. Oyuncular kendi takımlarında bile oynayamıyorlar ki nasıl olacak bu? Biraz sabıra ihtiyacımız var” sözlerini kullandı. Luce, “Burak, Mehmet Topal gibi oyuncular kendi takımlarında oynarsa millî takımda neden olmasın? Mücadeleci bir takım kurmak istiyoruz. Ben buna inanıyorum” şeklinde konuştu.



1 dakikalık toplantı

Öte yandan Lucescu’nun maç sonrası basın toplantısının sadece 1 dakika sürmesi dikkat çekti. Tek soru soruldu, Luce geçiştirip gitti...