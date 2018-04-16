Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl birçok sektörde ÖTV indirimleri yapıldığını ve pazarların canlandırıldığına işaret eden Şahsuvaroğlu “Otomotiv sektöründe bazı zorunluluklar nedeniyle ÖTV artışına gidildi. Bu son düzenleme ile toplam pazardaki büyüme trendi de biraz yavaşladı. Sanayimizin iç pazarı kuvvetli olmak zorunda, aksi durumda uzun vadede kalıcı başarılar elde edemeyiz. Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi oranları ile ülkemizde uygulanan vergiler arasındaki fark iç pazar hacmini 1 milyon bandında tutuyor. Bu yönde önümüzdeki on yılda kademeli bir şekilde vergi yükünü azaltacak bir strateji geliştirileceğine yürekten inanıyoruz. Bazı düzenlemelerle Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde lider ülkelerden biri olması için önünde bir engel yok” şeklinde konuştu.