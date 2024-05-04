MG’de mayıs fırsatı: ZS modeli 994 bin TL…

Yeni kampanyasını duyuran MG mayıs ayına özel teklifinde takas indirimli 994.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor. Öte yandan taksa desteğine yüzde 1.99 vade oranı ile kredi imkanı sunan MG, tüzel müşterilere özel farklı ödeme kolaylıklar sağlıyor, işte detaylar:

İngiliz markası MG, mayıs ayında ZS modelinde sunduğu birbirinden farklı kredi ve takas desteği seçenekleri ile müşterilerini ZS modeline yükseltmek konusunda çok kararlı. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen marka ZS modeline özel 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 100 bin TL’lik takas desteği açıkladı. Benzinli modelinin 994.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatları dikkat çekerken vergi levhası bulunan iş yeri sahiplerine ve çeşitli meslek gruplarına da özel avantajlar hazırlanmış durumda.

MG ZS benzinli modeli dış tasarımı kadar ferah iç mekanıyla da dikkat çekiyor. Apple CarPlay™ ve Android Auto™ özellikli 10.1’’ bilgi – eğlence sistemi bulunan aracın 448 litrelik bagaj hacmi koltukları katlandığında, 1375 litreye çıkarılabiliyor. Araç satışa 1.5 VTi-Tech ve 1.0T-GDI benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor.