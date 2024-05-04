Honda Motosiklet Günleri 10 mayısta başlıyor

Artık geleneksel hale organizasyon 10 – 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Honda Motosiklet Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çocuklar için özel eğlencelerin düzenleneceği aktivitede her yaştan motosiklet severin keyifli vakit geçirebileceği yarışmalar, seminerler ve test sürüşleri olacak.

Her geçen gün artan mobilite ihtiyacını karşılamak adına motosikletin önemine dikkat çekmek isteyen Honda, Türkiye’de motosiklet kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Uzun yıllardır Motosiklet Gelişim Merkezi’nde binlerde kişiyi güvenli sürüş ile tanıştıran marka, motosiklet kullanıcılarını ve motosiklet severleri bir araya getireceği Motosiklet Günleri etkinliğinin üçüncüsünü 10 – 11 – 12 Mayıs 2024 tarihlerinde yine gelişim merkezinde gerçekleştirilecek. Motosiklet tutkunları için yeni modellerin ön gösteriminin yapılacağı, test sürüşlerinin düzenleneceği, söyleşilerin, simülasyonların, yarışmaların, eğitimlerin ve eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Honda Motosiklet Günleri’nde hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler gün boyunca devam edecek. Etkinliğe katılım, hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden doldurulan form aracılığı ile oluşturulan davetiyedeki QR kod kullanılarak ücretsiz olarak sağlanacak.

YENİ MODELLER İLK KEZ SERGİLENECEK

Türkiye’nin 9 yıldır üst üste en çok satan motosiklet markası olan Honda’nın farklı segmentlerdeki geniş ürün gamının sergileneceği Honda Motosiklet Günleri’nde katılımcılar ayrıca yılsonuna kadar satışa sunulacak olan SH125i modelini de görebilecek. Katılımcılar Adventure, Bigscooter, Naked, Off-road, Supersport, Touring, Sporttouring, Scooter ve LMC segmentlerinden 22 farklı model ile test sürüşü gerçekleştirebilecek. Bunun için hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden etkinlik süresince istedikleri gün ve saat için randevu oluşturarak test sürüşü yapabilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞLENCE

Hem yetişkinlerin hem de çocukların keyifli bir hafta sonu geçirmesi için birbirinden farklı etkinliklerin sunulacağı Honda Motosiklet Günleri’nde çocuklara, Honda’nın dünya çapında uyguladığı bir program olan Ayatori Eğitimi verilecek. Temel trafik ve güvenlik kurallarının aktarıldığı Ayatori Eğitimi’nin yanı sıra çocuklar için özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de olacak. Organizasyonda ayrıca takipçilerinin merak ettikleri konularda görüşlerini paylaşacak isimler yer alacak. Katılımcılara motosiklet dünyasının dinamikleri hakkında bilgi verilecek, söyleşi yapacak isimler, Honda’nın temel ilkeleri arasında da yer alan güvenlik başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı sürüş rotalarındaki deneyimleri paylaşacak…