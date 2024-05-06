1 milyon TL’ye 7 koltuklu SUV! Mayıs ayına özel takas indirimi kampanyası

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Mayıs 2024 03:46 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 03:46 - Güncelleme:

T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi

İtalyan SWM Motors'un, Off-Road tipi gövdesiyle SUV modeli G03F, sıfır otomobil alacakları cezbediyor. 1 milyon TL'ye satılan SUV, 7 koltuklu ve benzinli motoruyla ön plana çıkıyor. Mayıs ayına özel kampanyasını duyuran MG ise ZS benzinli modelinde takas indirimi imkanı sunuyor.