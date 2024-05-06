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1 milyon TL’ye 7 koltuklu SUV! Mayıs ayına özel takas indirimi kampanyası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 milyon TL’ye 7 koltuklu SUV! Mayıs ayına özel takas indirimi kampanyası

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan SWM Motors'un, Off-Road tipi gövdesiyle SUV modeli G03F, sıfır otomobil alacakları cezbediyor. 1 milyon TL'ye satılan SUV, 7 koltuklu ve benzinli motoruyla ön plana çıkıyor. Mayıs ayına özel kampanyasını duyuran MG ise ZS benzinli modelinde takas indirimi imkanı sunuyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ -  Ülkemizde Atmo Grup tarafından temsil edilen İtalyan SWM Motors, ürün gamını 7 kişilik SUV modeli G03F ile genişletti.

Off-Road tipi gövde kitine sahip aracın en dikkat çekici yanı ise 1.059.500 TL’lik fiyatı.

1 milyon TL’ye 7 koltuklu SUV! Mayıs ayına özel takas indirimi kampanyası - 1. Resim

Kaputunun altında benzinli 1,5 litrelik yeni nesil motor barındıran G03F, düz vitesle kombinlerinken bagaj hacmi ise arka koltuklar yatırıldığında 1.500 litrenin üstüne çıkabiliyor. 

TAKASA ÖZEL 994 BİN LİRA

Mayıs ayına özel kampanyasını duyuran MG’nin, ZS benzinli modelinde takas indirimli olarak 994.000 TL’den başlayan iddialı fiyatlar bulunuyor.

1 milyon TL’ye 7 koltuklu SUV! Mayıs ayına özel takas indirimi kampanyası - 2. Resim

Yetkili satış noktalarında ise vergi levhası bulunan iş yeri sahiplerine ve çeşitli meslek gruplarına özel avantajlar teklif sunuluyor. MG ZS modelinde 1,5 litrelik VTi-Tech ve 1,0 litrelik T-GDI benzinli motor seçenekleri bulunuyor. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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