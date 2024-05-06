Türkiye’de satışları ikiye katlayacak! B sınıfında D segmenti konfor, LEXUS LBX

Lexus, yeni modeli LBX’i Türkiye’de 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 1,5 litrelik tam hibrit motora sahip olan araç 136 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlayan aracın yakıt ortalaması ise 4,4 litre.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Premium sınıfının iddialı oyuncularından Lexus, B SUV segmentinde yer alan yeni modeli LBX’i ihtişamlı bir lansmanla ülkemizde satışa sundu. Dört farklı donanım seçeneğine sahip olan araç oldukça yüksek teknoloji, konfor ve güvenlik donanımlarına ev sahipliği yapıyor. Giriş seviyesinde bile sınıfında daha önce hiç sunulmayan donanımları standart olarak kullanıcısının hizmetine sunan araç ülkemizde 1,5 litrelik benzinli tam hibrit motor ile satışa sunuluyor.

VERGİ AVANTAJI VAR

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Lexus Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, rekabetçi bir segmente önemli bir modelle giriş yaptıklarını vurgulayarak “LBX kısa zamanda oldukça önemli bir oyuncu hâline gelecek ve Lexus markamızın müşteri portföyünü genişletecek. Segmentindeki ilk tam hibrit model olarak potansiyeli çok yüksek ve segmentinde görülmemiş kalite ve işçilik seviyesine sahip. LBX modelimiz diğer araçlarımızdan farklı olarak ilk defa yüzde 80’lik vergi dilimine giren bir otomobilimiz oldu. Bu modelimiz sayesinde daha genç ve daha önce Lexus almayı planlamamış müşteri kitlelerine de hitap edeceğiz” dedi.

2 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Geri alım garantisinden, kişiye özel danışmana, yılda 1 kez çift yönlü tır ile ücretsiz araç transferine ve gerektiğinde helikopter ile teknisyen gönderilmesine kadar markanın tüm hizmetlerini LBX modelinde de müşterilere sunduklarını dile getiren Bozkurt “Dünya prömiyerinin ardından LBX modeliyle ilgili çok yoğun bir talep geldi. Ön talepleri toplamaya başladığımız günden bu yana 2 bin adedin üzerinde başvuru aldık. Bu da aslında LBX’in ve Lexus’un potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu yıl için LBX modelinden yaklaşık 500 adet satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İddialı bir fiyat seviyesiyle satışa sunduk. Bu yılki büyümemizde önemli bir rol oynayacak LBX ile birlikte bayi ağımız da genişliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında İzmir bayimizi devreye aldık ve mayıs ayında Bursa bayimiz hizmet vermeye başlayacak. Yılın ikinci yarısında ise Adana ve Antalya bayilerimiz de açılacak. Ayrıca Türkiye’nin her yerine yayılan 60’a yakın satış sonrası hizmet noktasıyla hiçbir premium markada olmayan bir satış sonrası hizmet ağına sahibiz” dedi.