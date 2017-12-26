Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popular Mechanics dergisinin aktardığına göre, Roscosmos UUİ'de bir otel açmayı planlıyor. Yörüngede yer alacak bu lüks otelde kalanlar kilometrelerce uzaklıktan Dünya manzarasını izleme fırsatı bulacak.

RUSYA'DAN ÇILGIN FİKİR



Uzay'a turistik gezilerin yapılması için hazırlıkların gerçekleştirildiği bu dönem içinde çıkan fikir oldukça çılgınca. Ultra lüks hizmetin sunulacağı bu otelde konaklayanlar unutamaycağı bir manzaranın tadını çıakrtacak.

Otelde kalanlar için, kişiye özel kabinler, Dünya manzaralı büyük pencereler, özel tuvalet ve egzersiz malzemelerinin yanı sıra Wi-Fi hizmeti de yer alacak.

20 ton ağırlığında, 15.5 metre uzunluğunda olması planlanan otelde 4 adet uyuma bölümünün olacağı belirtildi. Uzay yürüyüşü yapmak isteyen müşterilere ise bir kozmonot eşlik edecek.



