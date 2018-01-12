Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, öte gezegenlerin, Güneş Sistemindekilerin aksine tıpatıp aynı olduğunu bildirdi.

Montreal Üniversitesinde görevli astrofizikçi Lauren Weiss liderliğindeki uluslararası ekibin, Kepler Teleskobunun keşfettiği 355 yıldız ve 909 gezegen üzerinde yaptığı inceleme, öte gezegenlerin birbirinin aynı olma özelliği taşıdığını gösterdi.

Sonuçları "Astronomical Journal" dergisinde yayımlanan çalışmada, incelenen yıldız ve gezegenlerin çoğunlukla Dünya'ya bin ila 4 bin ışık yılı mesafede olduğu belirtildi.

Çalışmada, aynı yıldızın yörüngesindeki öte gezegenlerin aynı büyüklükte ve düzenli yörüngesel aralığa sahip olma eğiliminde olduğu gözlendi.

Bilim adamları, Güneş Sisteminde ise iç gezegenlerin farklı büyüklüklere ve şaşırtıcı biçimde geniş yörüngesel aralıklara sahip olduğuna dikkati çekti.