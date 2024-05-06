Galaxy S25'te pil sorunu bitti! "Battery AI" ile daha uzun pil süreleri artık mümkün!

Samsung’un Galaxy S25 serisi için pil ömrünü %10’a kadar artıracağı iddia edilen “Battery AI” adlı yeni bir yapay zeka destekli pil teknolojisi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Galaxy S24 serisi, Samsung'un 'Galaxy AI' adlı ilk yapay zeka destekli yazılım paketi ile piyasaya sürüldü. Bu özellikler, Güney Koreli devin 2024 yılının ilk çeyreğindeki işletme kârının %53'ünü oluşturdukları göz önüne alındığında, bu yeni modellerin popülerliğinin arkasındaki nedenlerden biridir. Bununla birlikte, diğer söylentiler, yaklaşan Galaxy S25 Ultra'nın önceki nesil modelle aynı 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı için batarya cephesinde hayal kırıklığına uğrayabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte Samsung, Battery AI adı verilen bir özellikle pil ömrünü %10'a kadar uzatmayı planlıyor.

Adından da anlaşılacağı üzere Battery AI, akıllı telefon performansını etkilemeden genel çalışma süresini uzatabilen yeni nesil Galaxy AI'ya entegre edilmiş akıllı bir özelliktir. PhoneArena'nın haberine göre kullanıcılar bu özellik sayesinde pil ömründe %5-10'luk bir artış görebilecek.

Battery AI'ın nasıl çalıştığına dair ayrıntılar net değil, ancak sistem kaynaklarını kullanan ve pil ömrünü uzatan gereksiz arka plan görevlerini kapatarak pil performansını artırdığı düşünülüyor.