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Apple'dan yeni Macbook hamlesi! Dokunmatik yüzeye sahip, yeni Macbook'un patenti ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;dan yeni Macbook hamlesi! Dokunmatik yüzeye sahip, yeni Macbook&#039;un patenti ortaya çıktı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple tarafından başvurusu yapılan patent, macOS çalıştırabilen bir tablet cihazı tanımlıyor.

Yeni iPad'ler harika olsa da, uzun süredir Apple kullanıcıları Microsoft Surface gibi dokunmatik ekranlı bir Mac görmeyi hep forumlarda tartıştılar. Son yıllarda böyle bir cihazla ilgili raporlar neredeyse hiç gündeme gelmese de, yeni bir patent bu umudu yeniden canlandırıyor.

Apple, yakın zamanda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından tam olarak bunu kapsayan bir patent aldı. 11.320.869 numaralı patent, "Tablet bilgisayar cihazı için birden fazla kurulum moduna sahip menteşeli klavye aksesuarı" başlığını taşıyor ve Magic Keyboard benzeri bir cihazın tanımına uyuyor. Patentin büyük kısmı, aksesuarın nasıl çalışacağını, tablete nasıl takılıp çıkarılacağını, nasıl katlanacağını, bir kalem nasıl kullanılabileceğini ve daha fazlasını açıklıyor.

Apple'dan yeni Macbook hamlesi! Dokunmatik yüzeye sahip, yeni Macbook'un patenti ortaya çıktı! - 1. Resim

Patent ayrıca, macOS benzeri bir arayüze sahip bir tabletin çizimlerini de içeriyor. Menü çubuğu, simgeler, Mac benzeri pencereler ve masaüstü simgeleri bulunan bir macOS Finder'ı net bir şekilde gösteriyor.

Patent, aksesuarı sürekli olarak bir "tablet" için bir aksesuar olarak adlandırsa da, dosyada hiçbir yerde "iPad"dan özel olarak bahsedilmiyor. Görseller de hesaba katıldığında, Apple'ın dokunmatik ekranlı bir Mac tableti geliştiriyor olabileceği ve bu aksesuarın onunla birlikte çalışacağı anlaşılıyor.

Apple'dan yeni Macbook hamlesi! Dokunmatik yüzeye sahip, yeni Macbook'un patenti ortaya çıktı! - 2. Resim

Bu, uzun süredir dokunmatik ekranlı bir Mac hayal eden Apple kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme. Ancak patentlerin her zaman ticari ürünlere dönüşmediğini unutmamak önemli. Yine de, bu patent, Apple'ın gelecekte dokunmatik ekranlı bir Mac üzerinde ciddi olarak düşündüğüne dair bir kanıt olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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