Apple Music'e rakip geliyor! Spotify kayıpsız ses özelliğini getiriyor!

Müzik uygulamalarında bulunan kayıpsız ses desteği, yüksek çözünürlükte ses akışı sağlar. Apple Music, Amazon Prime Music ve Tidal gibi müzik akış hizmetleri yıllardır bu desteği kullanıcılarına sunmaktaydı.

Spotify'ın kayıpsız ses akışı özelliklerini test ettiği bildirildi. Bu, İsveçli müzik platformunun kayıpsız ses desteği getirmek için attığı ilk adım değil. Spotify, 2021 yılında kayıpsız ses formatını desteklemek için Hi-Fi katmanını duyurmuştu. Ancak, o zamandan beri çalışmalar devam ediyordu ve resmi olarak yayınlanmadı.

Ancak şimdi, uygulamanın arayüzü, 1.411kbps'ye kadar kayıpsız için yeni müzik akışı seçeneklerini yansıtacak şekilde güncellendi. Uygulama bugüne kadar 320 kbps ile sınırlı müzik akışına sahipti. Uygulamanın en son sürümünde akış seçeneği 320 kbps olarak kalırken, Business-Standard'ın haberine göre Spotify'ın uygulamanın 1.2.36 sürümünde kayıpsız ses akışı seçeneğini test ettiği belirtiliyor.

KAYIPSIZ SES AKIŞI NEDİR?

Kayıpsız ses, sıkıştırma olmadan yüksek çözünürlüklü ses akışına izin verir. Bu nedenle, ses ayrıntılı ve sıkıştırma nedeniyle kalite kaybı olmadan müzikleri dinleyebilirsiniz. Apple Music, Amazon Prime Music ve Tidal gibi diğer bazı müzik akışı hizmetleri aktif olarak kayıpsız ses akışı özelliğini desteklemektedir.

Kayıpsız sesin Spotify premium abonelerine sunulması bekleniyor. FLAC ses formatını kullanarak 24-bit/44.1kHz bit hızına kadar desteklemesi bekleniyor. Spotify müziği kayıpsız formatta indirmek için seçenekler sunacak ve bunun için kullanıcıların ayarlardan indirme kalitesini güncellemesi gerekecek.

Bluetooth cihazları kayıpsız sesi tam olarak desteklemediğinden, Spotify'ın optimum kayıpsız kalite için Spotify connect hoparlörleri veya kablolu cihazları kullanmayı önermesi bekleniyor. Ayrıca, cihazlar, bağlantı türü ve bant genişliği için bir uyumluluk denetleyicisi gösterecektir.

Kısa bir süre önce Spotify, metin istemlerine dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listesi özelliklerini test ettiğini duyurdu. Şu anda yalnızca Android ve iOS platformlarındaki premium aboneler için beta sürümünde.