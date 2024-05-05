Warren Buffett'ın Apple yatırımları hakkında yeni bir açıklama geldi: 100 Milyon adet satış gerçek mi?

Dünyanın en zengin yedinci insanı olan Warren Buffet, ABD merkezli teknoloji devi Apple'da bulunan 100 milyon adet hissesini sattığını duyurdu.

Forbes'a göre, "dünyanın en zengin yedinci adamı" olarak bilinen milyarder Warren Buffett, Apple'ın 100 milyon hissesini sattığını açıkladı.

"Omaha Kahini" olarak da bilinen Buffett, Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway Holding'in Aralık ayında 174,3 milyar dolar olan Apple hisselerinin değerini Mart ayında 135,4 milyar dolara düşürdüğünü söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, şirketin yıllık genel kurul toplantısında binlerce Berkshire Hathaway hissedarına hitap eden 93 yaşındaki Buffett, Apple CEO'su Tim Cook'un da katıldığı etkinlikte "Apple'a olan inancının sarsılmadığını" söyledi.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın ürünlerini "şimdiye kadarki en iyilerden biri" olarak nitelendiren Buffett, şirketin satışlarının altı çeyrekte beşinci kez düştüğünü söyledi.

Buffett, şu anda yaklaşık 2,8 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Apple'ın yaklaşık yüzde 13'ünü sattı, ancak satıştan sonra elinde 790 milyon Apple hissesi kaldı.