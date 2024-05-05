Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Warren Buffett'ın Apple yatırımları hakkında yeni bir açıklama geldi: 100 Milyon adet satış gerçek mi?

Warren Buffett'ın Apple yatırımları hakkında yeni bir açıklama geldi: 100 Milyon adet satış gerçek mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Warren Buffett&#039;ın Apple yatırımları hakkında yeni bir açıklama geldi: 100 Milyon adet satış gerçek mi?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin yedinci insanı olan Warren Buffet, ABD merkezli teknoloji devi Apple'da bulunan 100 milyon adet hissesini sattığını duyurdu.

Forbes'a göre, "dünyanın en zengin yedinci adamı" olarak bilinen milyarder Warren Buffett, Apple'ın 100 milyon hissesini sattığını açıkladı.

"Omaha Kahini" olarak da bilinen Buffett, Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway Holding'in Aralık ayında 174,3 milyar dolar olan Apple hisselerinin değerini Mart ayında 135,4 milyar dolara düşürdüğünü söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, şirketin yıllık genel kurul toplantısında binlerce Berkshire Hathaway hissedarına hitap eden 93 yaşındaki Buffett, Apple CEO'su Tim Cook'un da katıldığı etkinlikte "Apple'a olan inancının sarsılmadığını" söyledi.

Warren Buffett'ın Apple yatırımları hakkında yeni bir açıklama geldi: 100 Milyon adet satış gerçek mi? - 1. Resim

ABD'li teknoloji devi Apple'ın ürünlerini "şimdiye kadarki en iyilerden biri" olarak nitelendiren Buffett, şirketin satışlarının altı çeyrekte beşinci kez düştüğünü söyledi.

Buffett, şu anda yaklaşık 2,8 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan Apple'ın yaklaşık yüzde 13'ünü sattı, ancak satıştan sonra elinde 790 milyon Apple hissesi kaldı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Doğa Bekleriz'den yıllar sonra gelen Tarık Akan itirafı: Kendisini hiç sevemedim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone'un beklenen tasarım değişikliği ertelendi! 2026 yılında yeni tasarımı görebiliriz! - TeknolojiMerakla beklenen iPhone özelliği ertelendi!Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A’nın ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusunun yeni logosu belli oldu! - TeknolojiDaha güçlü, daha hızlı! 6A ile uzaydaki gücümüz artıyor!Almanya'da iktidar partisi ve birçok hükümet yetkilisi hacklendi! AB ve NATO Rus siber saldırısını kınadı! - TeknolojiRus istihbaratı Alman güvenlik sistemini delik deşik etmiş!OpenAI, yeni arama motoru ile Google'a rakip oluyor! - TeknolojiGoogle'ın tahtı tehlikede! ChatGPT rakip oluyor!Üretken yapay zekâ en az hukukta kullanılıyor - TeknolojiÜretken yapay zekâ en az hukukta kullanılıyorYerli buluttan hiperatak! Bulutistan 600 milyar dolarlık küresel pazara göz dikti - TeknolojiYerli buluttan hiperatak!
Sonraki Haber Yükleniyor...