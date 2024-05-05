iPhone'un beklenen tasarım değişikliği ertelendi! 2026 yılında yeni tasarımı görebiliriz!

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Apple kullanıcıları firmanın her sene yeni bir özelliği telefonlarına ve uygulamalarına getirmesine oldukça alışmış durumda. Android telefonlarda kullanılan özelliklerin iPhone'lara hemen gelmediği, gelecek olsa da geliştirilerek telefonlara entegre edildiği biliniyor. Yeni FaceID özelliği iddialara göre 2026 yılına ertelenmiş durumda.

Android telefonların birbirleriyle yarıştığı en önemli alanlardan bir tanesi ekran/gövde oranıdır. Bu oran yıllardır yeni telefon tasarımlarını dahi etkileyen bir özelliktir. Ekran/gövde oranını artırmak için kavisli kenar, açılır/kapanır kızak şeklinde ön kameralar ve ekranın altına gizlenmiş olan ön kameraları dahi denendi. Günümüzde ön kameralar şu anda ekranda bulunan bir deliğe sıkıştırılmış durumda.

Apple, yeni piyasaya sürülen Android telefonlar kadar cüretkar bir tasarım anlayışına sahip değil. Android telefon üreticileri farklı farklı tasarımları denerken, Apple sektörün sevdiği tasarımlardan ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturmakta. Apple son on yılda iPhone 6, iPhone X ve iPhone 14 Pro modelleri dışında büyük bir tasarım değişikliği yapmadı.

PhoneArena'nın haberine göre iPhone 16'nın ekran altı Face ID'ye sahip ilk iPhone olacağı yönündeydi ancak sızıntılara ve söylentilere göre bunun gerçekleşme ihtimali neredeyse sıfır.

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in ekran altı Face ID ve iğne deliği kameralı ilk iPhone'lar olmasını bekliyordu. Şimdi ise bu planın 2026 yılına kadar ertelendiğini söyleniyor. iPhone 18 ve 18 Pro'nun ekran altı Face ID'ye sahip ilk iPhone'lar olması beklenirken, standart modellerin bu teknolojiye 2027'de kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 Pro'da kullanılan Dinamik Ada tasarımı 2026'ya kadar devam edecek gibi görünüyor.

YENİ KAMERA TEKNOLOJİSİ

Face ID'yi ekranın altına taşıdıktan sonra Apple'ın 2026'dan sonra LG Innotek tarafından geliştirilecek olan panel altı kamera teknolojisini benimsemesi bekleniyor. Ekran altı bir ön kamera, ekran altı Face ID'den daha büyük bir zorluk olarak görülüyor.

Samsung Galaxy Fold 5'in ekran altı kamerasına bakılırsa, Apple'ın acele etmek yerine teknolojileri mükemmelleştirmesi ve iPhone'lara entegre etmesi şaşırılmayacak bir durum. Şirketin bir şirketten gelen bir ekran altı kamera örneğini memnun kalmadığı için reddettiği iddia ediliyor.

Şimdilik tüm gözler, mevcut nesil telefonlarla büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olacak ve alıcıları çekmek ve 2024'ün en iyi telefonları listesinde bir yer kazanmak için iOS 18 ve AI özelliklerine güvenecek olan iPhone 16 ailesinde.