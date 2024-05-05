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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A’nın ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusunun yeni logosu belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A’nın ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusunun yeni logosu belli oldu!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın üretim ve test sürecinin başarıyla tamamlandığını ve Haziran ayında SpaceX'in ABD Florida'daki merkezine sevk edileceğini belirterek, Türkiye'nin ilk yerli üretim ve milli ölçekli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın logosunun seçildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini bildirerek, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A’nın ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusunun yeni logosu belli oldu! - 1. Resim

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A'nın haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki Space-X'in merkezine gönderileceğini aktardı.

Türksat 6A'nın üretim, montaj, entegrasyon ve testlerinin, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, "Yapılan testlerde, uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarıyla tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu da belirlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! TÜRKSAT 6A’nın ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusunun yeni logosu belli oldu! - 2. Resim

TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Uydunun "uçuş modeli"nin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin de tamamlandığını bildiren Uraloğlu, Türksat-6A'nın Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlık azalacak. Bir haberleşme uydusunun 200-250 milyon dolar değeri olduğunu düşünürsek, bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Çünkü bu uyduyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak ve Türksat 6A'dan edindiğimiz tecrübelerle Türkiye, bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek.Türksat 6A uydusu, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kadar önemli bir AR-GE projesi. Türkiye'nin ilk yerli milli haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, uzayda Türkiye'nin ve Türk bayrağının temsilcisi olacak."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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