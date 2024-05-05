Almanya'da iktidar partisi ve birçok hükümet yetkilisi hacklendi! AB ve NATO Rus siber saldırısını kınadı!

Rus siber saldırı grubu "APT28" Almana ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere bir çok AB ülkesine siber saldırıda bulundu. NATO'dan yapılan açıklamada saldırının amacının 'ittifakın demokratik kurumlarını ve ulusal güvenliğini zayıflatmak' olduğu ve 'siber tehdit güçlerinin durmaksızın ittifakın istikrarını bozmaya çalıştıkları' belirtildi.

Müttefikler yaptıkları açıklamada Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıların sorumluluğunun Rus askeri istihbaratı (GRU) bünyesindeki 'APT28' adlı bir ekibe ait olduğunu kabul ederek söz konusu saldırıları kınadı.

NATO'nun siyasi yürütme organı olan Kuzey Atlantik Konseyi yaptığı açıklamada müttefiklerin "düşman devlet faaliyetleriyle bağlantılı olarak çok sayıda kişinin soruşturulması ve suçlanmasıyla sonuçlananlar da dâhil olmak üzere müttefik topraklarında son zamanlarda meydana gelen kötü niyetli faaliyetlerden derin endişe duyduklarını" duyurdu.

Josep Borel yaptığı açıklamada "Bu kötü niyetli siber kampanya, Rusya'nın siber alanda sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini, AB'deki ve yurtdışındaki demokratik kurumları, devlet kurumlarını ve kritik altyapı sağlayıcılarını hedef aldığını göstermektedir." dedi.

İstihbarat servislerinden alınan bilgilere göre, bazı Çek kurumları da 2023'ten bu yana Microsoft Outlook'ta daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığından yararlanan siber saldırıların hedefi olmuştur. Bu saldırıların çalışma şekli ve odak noktası APT28 aktörünün profiliyle eşleşmiştir.

ÇEKYA YILLARDIR HEDEF

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ülkenin istihbarat servisi ve pek çok kurumun da aynı Rus ekip tarafından hacklendiğini açıkladı. "Çekya uzun süredir APT28 tarafından hedef alınmaktadır. Bu tür faaliyetler BM'nin siber uzayda sorumlu devlet davranışı normlarını ve diğer uluslararası taahhütleri ihlal etmektedir. Yaklaşan Avrupa seçimleri, bazı Avrupa ülkelerindeki ulusal seçimler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı bağlamında bu eylemler özellikle ciddi ve kınanması gereken eylemlerdir. Rusya Federasyonu'nu bu tür eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

BİRLEŞİK KRALLIK BİR ARAYA GELDİ

Birleşik Krallık hükümet sözcüsü şunları söyledi: "Birleşik Krallık, Rus İstihbarat Servislerinin gerçekleştirdiği kötü niyetli siber faaliyetleri güçlü bir şekilde kınama konusunda Avrupa Birliği, Almanya, Çekya ve diğer müttefiklerinin yanında yer almaktadır."