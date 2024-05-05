Almanya'da iktidar partisi ve birçok hükümet yetkilisi hacklendi! AB ve NATO Rus siber saldırısını kınadı!
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rus siber saldırı grubu "APT28" Almana ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere bir çok AB ülkesine siber saldırıda bulundu. NATO'dan yapılan açıklamada saldırının amacının 'ittifakın demokratik kurumlarını ve ulusal güvenliğini zayıflatmak' olduğu ve 'siber tehdit güçlerinin durmaksızın ittifakın istikrarını bozmaya çalıştıkları' belirtildi.
Müttefikler yaptıkları açıklamada Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıların sorumluluğunun Rus askeri istihbaratı (GRU) bünyesindeki 'APT28' adlı bir ekibe ait olduğunu kabul ederek söz konusu saldırıları kınadı.
NATO'nun siyasi yürütme organı olan Kuzey Atlantik Konseyi yaptığı açıklamada müttefiklerin "düşman devlet faaliyetleriyle bağlantılı olarak çok sayıda kişinin soruşturulması ve suçlanmasıyla sonuçlananlar da dâhil olmak üzere müttefik topraklarında son zamanlarda meydana gelen kötü niyetli faaliyetlerden derin endişe duyduklarını" duyurdu.
Josep Borel yaptığı açıklamada "Bu kötü niyetli siber kampanya, Rusya'nın siber alanda sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini, AB'deki ve yurtdışındaki demokratik kurumları, devlet kurumlarını ve kritik altyapı sağlayıcılarını hedef aldığını göstermektedir." dedi.
İstihbarat servislerinden alınan bilgilere göre, bazı Çek kurumları da 2023'ten bu yana Microsoft Outlook'ta daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığından yararlanan siber saldırıların hedefi olmuştur. Bu saldırıların çalışma şekli ve odak noktası APT28 aktörünün profiliyle eşleşmiştir.
ÇEKYA YILLARDIR HEDEF
Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ülkenin istihbarat servisi ve pek çok kurumun da aynı Rus ekip tarafından hacklendiğini açıkladı. "Çekya uzun süredir APT28 tarafından hedef alınmaktadır. Bu tür faaliyetler BM'nin siber uzayda sorumlu devlet davranışı normlarını ve diğer uluslararası taahhütleri ihlal etmektedir. Yaklaşan Avrupa seçimleri, bazı Avrupa ülkelerindeki ulusal seçimler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı bağlamında bu eylemler özellikle ciddi ve kınanması gereken eylemlerdir. Rusya Federasyonu'nu bu tür eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.
BİRLEŞİK KRALLIK BİR ARAYA GELDİ
"Rus GRU siber grubu APT28'in Alman Sosyal Demokrat Parti yönetimini hedef alması da dâhil olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler, Rus İstihbarat Servislerinin dünya genelinde demokratik süreçleri baltalamaya yönelik bilinen davranış kalıplarının sonuncusudur."
Rus siber saldırı grubu 28 (APT28), sadece partiyi değil, aynı zamanda lojistik, silahlanma, hava ve uzay endüstrisi ve bilişim alanlarındaki çeşitli hükümet yetkilileri ve şirketleri de hacklemiş.
AB'DEN KINAMA
Rus siber saldırı grubu 28 (APT28), yaptığı siber saldırılarla Avrupa Birliği ve Üye devletlerini ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam ediyor.
"Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, uluslararası ortaklarıyla birlikte, Rusya kontrolündeki Gelişmiş Kalıcı Tehdit aktörü 28 (APT28) tarafından Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen kötü niyetli siber kampanyayı şiddetle kınamaktadır."
Almanya, APT28'in Alman Sosyal Demokrat Parti yetkililerinin çeşitli e-posta hesaplarına yönelik ihlallerine ilişkin değerlendirmesini yayınladı ve Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti de kurumlarının bu siber kampanya tarafından hedef alındığını duyurdu. Polonya, Litvanya, Slovakya ve İsveç de dâhil olmak üzere Üye Devletlerdeki devlet kurumları, ajanslar ve kuruluşlar daha önce aynı tehdit aktörleri tarafından hedef alınmıştır.
2020 yılında Avrupa Birliğini ve 2015 yılında Alman Federal Meclisi'ni hedef alan APT28 saldırısına karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulandı.
ABD'DEN DESTEK MESAJI
Gerçekleşen saldırılar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyelerine destek mesajında bulundu.
"Amerika Birleşik Devletleri, APT28 olarak da bilinen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) tarafından Almanya, Çekya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve İsveç'e karşı gerçekleştirilen kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınamaktadır. APT28 tarafından gerçekleştirilen ve bir Alman siyasi partisini hedef alan belirli kötü niyetli faaliyetlere atıfta bulunma konusunda Almanya'ya katılıyoruz."
Fancy Bear, Strontium ve Forest Blizzard olarak da bilinen Rus siber saldırı grubu 28 (APT28), yaptığı saldırılarla ABD'nin siber savunma sistemlerini defalarca kez açmış ve ciddi hasarlarda bulunmuşlardır.
ABD Dışişleri'nin yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri daha önce APT28 ile ilişkili aktörleri, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeyi amaçlayan siber faaliyetler ve Dünya Anti-Doping Ajansı'nı (WADA) hedef alan ve kurumun bütünlüğünü zayıflatmayı ve şüphe uyandırmayı amaçlayan sürekli hack ve sızıntı operasyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli kötü niyetli siber faaliyetlere karıştıkları için suçlamış ve yaptırım uygulamıştır." denildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi