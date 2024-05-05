OpenAI, yeni arama motoru ile Google'a rakip oluyor!

Uzun yıllardır Google, arama motoru pazarında tartışmasız liderliğini korudu. Ancak Microsoft'un Bing'i ChatGPT desteği ile Google'ın tahtını sarsmaya başladı. OpenAI'nin bu alandaki atılımı Google'a yepyeni bir rakip oluşturabilir.

OpenAI'ın yakında kendi arama motorunu piyasaya süreceğine dair yeni iddialar ortaya çıktı. Seroundtable'ın haberine göre OpenAI'ın sunucu dosyalarında, search.chatgpt.com adında yeni bir alan adı keşfedildi.

Bu yeni arama motoru manidar olabilir çünkü yakın zamanda Google'ın düzenlemiş olduğu geliştirici konferansı yaklaşıyor. 9 mayıs tarihinde OpenAI yeni arama motorunu piyasaya sürebilir.

Bu alan adı bir tarayıcıda açıldığında, "Not found", yani "Bulunamadı" mesajı kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu durum ChatGPT arama motorunun gerçekten de geliştirilme aşamasında olduğuna dair bize ipuçları vermekte. Aynı zamanda, OpenAI ana sayfası, arama konusuna vurgu yapan bir düzenleme ile güncellendi.

OpenAI, Google ile rekabetini yoğunlaştıracak bir web arama ürünü üzerinde çalışıyor. Arama hizmetinin kısmen Bing tarafından desteklenmesi planlanıyor. OpenAI başkanı Sam Altman, Lex Fridman ile yakın zamanda gerçekleştirdiği bir podcast yayınında şunları söyledi: "Yapay zeka ile aramanın kesiştiği noktayı henüz kimsenin çözebildiğini sanmıyorum. Bunu yapmayı çok isterim. Bence bu harika olurdu."

Sam altman yaptığı açıklamada, "Google size 10 mavi bağlantı, 13 reklam ve ardından 10 mavi bağlantı gösteriyor ve bu da bilgi bulmanın bir yolu gibi.Ama beni heyecanlandıran şey, Google Arama'nın daha iyi bir kopyasını yapabileceğimiz değil, belki de insanların bilgiyi bulmasına, üzerinde hareket etmesine ve sentezlemesine yardımcı olmanın çok daha iyi bir yolu olduğu" dedi.