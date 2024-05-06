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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı&#039;nda

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roketsan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA) savunma sanayisinin seçkin ürünlerini sergiliyor

Sadece sektör profesyonellerine açık bir etkinlik olan DSA 2024; 6-9 Mayıs tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da katılımcılarını ağırlıyor. 

60 ülkeden bin 200 şirket ve 45 ülkeden 400’ün üzerinde delegasyonun katılması beklenen DSA 2024’e, Roketsan da bölgenin ihtiyaçlarına yönelik son teknoloji sistemleri ile katılıyor.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda - 1. Resim

Güçlü bir kadro ile DSA’a katılan Roketsan, Türkiye’nin bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Malezya ve bölge ülkelerine olan ihracatını artırmayı hedefliyor. 

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, fuara katılımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün geldiğimiz noktada
Roketsan’ın geliştirdiği ürünler dünyanın birçok coğrafyasında  Başarısını sahada kanıtlıyor. Biz bu alanda dünya devleri ile rekabet ederken ürünlerimiz hem kaliteleri hem performansları hem de fiyatlarıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Geliştirdiğimiz roket, füze ve silah
sistemleriyle bölgenin en güçlü ordularından biri olan Malezya Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Malezya Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bölgedeki dost ve müttefik orduların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mevcut fırsatları
görüşmek ve iş birliklerimizi bir üst noktaya taşımak için DSA fuarına katılımımız çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda - 2. Resim

İkinci, “Bugün bölgenin coğrafi konumunu göz önüne aldığımızda deniz savunma harbini stratejik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Roketsan’ımız bu alanda geliştirdiği son teknolojiye sahip ürünleri ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor” diye ekledi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda - 3. Resim

Roketsan, DSA 2024’te; Malezya Silahlı Kuvvetlerinin de envanterine katmaya hazırlandığı Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK’un yanı sıra Deniz savunma harbine yönelik olarak ATMACA Gemisavar Füzesi ve Çakır Seyir Füzesi’ni, Tanksavar sistemlerinden CİRİT Lazer Güdümlü Füze, Uzun ve Orta Menzilli Tanksavar Füzeleri UMTAS ve OMTAS’ı, Hava savunma füzelerinden SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi ve Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS’ı, Mini Akıllı Mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L, MAM-T’yi Kara sistemlerinden ise TRLG-230 Füzesi, BORA Silah Sistemi ve ALKA
Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’ni sergiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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