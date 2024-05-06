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Tarımda yepyeni bir çağ başlıyor! Zararlıları önceden tespit etmek artık mümkün!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yapay zeka sayesinde, çiftçiler artık tarlalarındaki zararlı böcek ve hastalıkları önceden tespit ederek gerekli önlemleri alabilecekler. OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saruhan "Yapay zeka ile böceklerin hangi popülasyonda olduğunu, bize ne zaman geleceğini tahmin ederek mücadelede başarı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. İzzet Akça, Prof. Dr. Celal Tuncer ve Doç. Dr. İslam Saruhan ile doktora öğrencisi Yeter Küçüktopçu'nun "Entomolojide Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı" isimli projesinde yapay zeka kullanılarak tarımdaki zararlı popülasyonunun önceden tahmin edilmesi amaçlandı.

Tarımda yepyeni bir çağ başlıyor! Zararlıları önceden tespit etmek artık mümkün! - 1. Resim

Tarımdaki zararlı popülasyonun yapay zeka ile önceden tahmin edilip, tarım arazilerinde önlemler alınarak en az kimyasal ilaçla en fazla verimin alınması üzerine çalışma yürüten akademisyenler projelerinin makalesini yayımladı.

Tarımda yepyeni bir çağ başlıyor! Zararlıları önceden tespit etmek artık mümkün! - 2. Resim

Tarımda da geçmişe yönelik bilgileri kullanıp geleceğe daha doğru adımlar atabilmek için yapay zekadan yararlanarak tahminlerde bulunduklarını anlatan Saruhan, yapay zekanın zararlı böceklerle mücadeleye hız kazandırabileceğini ve mücadele başarısını da artırabileceğini belirtti.

Saruhan, mücadelede zararlıyı tanımanın önem taşıdığına işaret ederek, "Çünkü teşhisi doğru yaparsak, mücadeleyi de doğru yaparız. Birbirine çok yakın benzer türlerin teşhisinde uzmanlar bile çok zorlanıyor. Dolayısıyla bu teşhisi yapabilmek için yapay zekadan yararlanmak oldukça önemlidir. Avrupa'da birbirine benzeyen 18 zararlı var. Zararlının teşhisinde yapay zeka kullanıldı ve yüzde 97 başarı elde edildi." ifadelerini kullandı.

Tarımda yepyeni bir çağ başlıyor! Zararlıları önceden tespit etmek artık mümkün! - 3. Resim

Yapay zeka ile tarımdaki zararlıların popülasyonunu tahmin ederek önceden önlem alabileceklerini vurgulayan Saruhan, "Böceklerle mücadele zamanını belirlemek, başarımızdaki en önemli kriterlerden biridir. Yapay zeka ile böceklerin hangi popülasyonda olduğunu, bize ne zaman geleceğini tahmin ederek mücadelede başarı sağlıyoruz. Bu, gereksiz ilaç kullanımını da engelliyor. Böceklerin yatay ya da dikey hareketliliğini yapay zeka ile tahmin ederek erken uyarı sisteminin daha başarılı şekilde kullanmasını sağlamak mücadelede bize ciddi avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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