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Haberler > Teknoloji > iPhone 17'de tasarım devrimi: Plus yerini Slim'e bırakıyor!

iPhone 17'de tasarım devrimi: Plus yerini Slim'e bırakıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 17&#039;de tasarım devrimi: Plus yerini Slim&#039;e bırakıyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple gelecek yıl tanıtılması planlanan iPhone 17 serisinde büyük değişiklikler yapacak. iPhone 17 modellerinin yenilenmiş bir tasarıma, ön kamera iyileştirmelerine, daha küçük bir Dinamik Ada'ya ve daha fazlasına sahip olacağı söyleniyor.

Tasarım açısından iPhone 17, iPhone 17 Slim ve iPhone 17 Pro'nun hepsinin "daha karmaşık" bir alüminyum tasarıma sahip olacağı bildiriyor. iPhone 17 Pro Max modelinin tekrardan titanyumdan üretilmesi bekleniyor. iPhone 17 Pro Max ayrıca "daraltılmış bir Dinamik Ada "ya sahip olacakken, diğer modeller şu an kullanılan tasarıma sahip olacak.

9to5Mac'in haberine göre, iPhone 17 Pro Max'teki daha küçük Dinamik Ada, yakınlık sensörü için yeni bir "metalens" teknolojisi ile mümkün olacak. "Metalens" teknolojisi Apple'ın Face ID sensörünün boyutunu önemli ölçüde küçültmesine yardımcı olması bekleniyor.

İddia edilen iPhone 17 Slim, bu yeni iPhone 17 modelinin "Plus"ın yerini alacağını ve ince bir tasarım sunacağını söylüyor. Raporda tasarımla ilgili daha fazla ayrıntı yer almıyor.

iPhone 17'de tasarım devrimi: Plus yerini Slim'e bırakıyor! - 1. Resim

PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus 6GB RAM'e sahipken, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 8GB RAM'e sahip. Apple bu yıl iPhone 16 serisiyle birlikte tüm seride 8GB'ta birleşecek. Ardından, 2025'te Pro ve Max modellerinde bu sayının 12GB RAM'e yükseltilmesi bekleniyor. 

iPhone 17 ve iPhone 17 Slim

RAM: 8GB
İŞLEMCİ: A18 ya da A19

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max

RAM: 12GB
İŞLEMCİ: A19 Pro

EKRAN BOYUTLARI

  • iPhone 17: 6.1 inç ekran
  • iPhone 17 Slim: 6.6 inç ekran
  • iPhone 17 Pro: 6.3 inç ekran
  • iPhone 17 Pro Max: 6.9 inç ekran

Dört iPhone 17 modeli de 24MP ön kameraya sahip olacak. Bu, Apple tarafından kullanılan mevcut 12MP ön kameralara kıyasla kayda değer bir yükseltme.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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