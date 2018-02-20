Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pune kenti ile ülkenin en büyük kenti Mumbai'deki havalimanı arasına inşa edilecek tünel üç buçuk saatlik mesafeyi 25 dakikaya indirecek. İmzaları pazar günü atılan projenin ilk etabı iki ila üç yılda tamamlanacak. Aynı zamanda SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan ABD'li girişimci Elon Musk'ın kurduğu Boring Company'ye ait Hyperloop One, normalde altı saat süren Los Angeles ve San Francisco arasını 30 dakikaya indirecek bir tünel projesi. Testleri ABD'nin Nevada Çölü'nde devam eden Hyeperloop One, sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşabiliyor.