Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Face Key’, yarım saniyeden daha kısa bir sürede, her yüz taramasını daha güvenilir bir eşleşme sağlayabilmek için yüzden fazla veri noktasına bölüyor. Alcatel 5, 5,7 inç ekrana sahip. Sosyal medya severlerin gönül rahatlığıyla kullanması için geliştirilen, LED flaş ile 120 derecelik süper geniş açılı çift ön kamerasıyla geliyor. Alcatel 3 serisi, 5,5 inç ekranla geldi. Mart ayında üç renkle piyasada olacak. Alcatel 1 ise en uygun fiyatlı seri olacak. Bu seri 100 avrodan daha düşük bir fiyata satışa sunulacak Alcatel 1X'i de içeriyor.