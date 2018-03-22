Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram platforma entegre edilecek yeni özelliği ile gündemde. Instagram uygulamasına eklenecek yeni özellik ile birlikte Twitter’da kullanan retweet özelliğinin benzeri, Instagram hikayelerine gelecek. Yeni özellik Instagram’ın Snapchat'ten esinlendiği ve son yıllarda oldukça popüler hale gelen hikayeler özelliğinde (Instagram Stories) kullanılacak. Instagram söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladı.

Instagram usulü retweet özelliği sayesinde bir başka kullanıcının hikayesini alıntılayıp kendi hikayenizde paylaşmak mümkün olacak. Böylece, bir kişi hikayeler üzerinden başka bir kişinin hikayesini paylaşıp hakkında yorum yapabilecek. Instagram olası hikaye kopyalama sorunlarının önüne ise kullanıcıları alıntılanan hikayeye yönlendirerek geçecek. Böylece, retweet edilen hikayenin kime ait olduğu da görüntülenebilecek. Yeni retweet özelliği henüz birkaç Instagram kullanıcı tarafından test sürecinde. Bu küçük deneme sürecinin ardından Instagram usulü retweet özelliğinin uygulamaya eklenmesi bekleniyor.